DECA NAM MASOVNO OBOLJEVAJU OD 'DIGITALNE GLAVOBOLJE': Naučnici otkrili jezive posledice telefona i tableta, a kriva je i jedna poza!

Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona i tableta među decom i adolescentima sve češće je uzrok "digitalne glavobolje". U pitanju je poseban oblik migrene koji je direktno povezan sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su najnovija naučna istraživanja.

Sve veći broj studija u svetu povezuje ekrane električnih uređaja sa hroničnim glavoboljama kod mladih. Pedijatri i istraživači upozoravaju da naprezanje očiju i kognitivno preopterećenje uzrokuju ozbiljne zdravstvene probleme, prenosi italijanska agencija Ansa.

Više od tri sata pred ekranom izaziva migrene

Nedavni pregled objavljen u stručnom časopisu Headache, koji je detaljno analizirao čak 48 međunarodnih studija, potvrdio je jasnu vezu između vremena provedenog pred ekranom i dramatičnog povećanja glavobolja među mladima.

Druga nedavna studija, objavljena u Medicinskom biltenu Infantilne bolnice u Meksiku, otkrila je da deca koja pate od čestih glavobolja u proseku koriste pametne telefone i tablete više od tri sata dnevno. Istovremeno, utvrđeno je drastično poboljšanje simptoma i prestanak migrena onog trenutka kada se deci smanji vreme provedeno uz elektronske uređaje.

Glavni mehanizmi koji uništavaju zdravlje dece:

Vizuelni umor i nedostatak melatonina: Dugotrajno gledanje u ekran zamara oči, dok plavo svetlo direktno remeti ciklus spavanja i buđenja jer drastično smanjuje proizvodnju hormona melatonina.

Položaj vrata i tenzija: Provođenje sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom stvara ogroman pritisak i napetost u mišićima vrata, što dovodi do bola koji se širi prema glavi u obliku teških tenzijskih glavobolja.

Kognitivno preopterećenje i "FOMO" sindrom: Stalna stimulacija od obaveštenja i satima pregledanog agresivnog sadržaja na mrežama dovodi do preopterećenja mozga. To je tesno povezano sa anksioznošću zbog održavanja stalne onlajn povezanosti i straha da se nešto "ne propusti" (takozvani FOMO sindrom).

Zbog svega ovoga, Italijansko društvo za pedijatriju izdalo je hitne preporuke za pravilnu upotrebu uređaja od najranijeg detinjstva. Lekari apeluju da se potpuno izbegava korišćenje pametnih telefona i tableta pre spavanja, da se spavaće sobe drže bez elektronskih uređaja, da se strogo ograniči vreme provedeno na internetu i da se prave česte, obavezne pauze tokom dana.

Autor: D.S.