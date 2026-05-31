Budite se umorni, iscrpljeni i bez energije? Telo vam možda šalje ozbiljno upozorenje!

Hronični umor nije isto što i običan nedostatak sna — stručnjaci upozoravaju da dugotrajna iscrpljenost može da bude znak ozbiljnog fizičkog ili psihičkog problema.

Ako se budite umorni čak i nakon osam sati sna, teško se koncentrišete, nemate energiju ni za najjednostavnije obaveze i konstantno osećate iscrpljenost — moguće je da ne patite od običnog umora, već od hronične iscrpljenosti.

Stručnjaci objašnjavaju da hronični umor nije lenjost niti loš period, već stanje koje može ozbiljno da utiče na kvalitet života. Ljudi često ignorišu prve simptome, verujući da će ih proći samo od sebe, ali telo retko šalje signale bez razloga. Najčešći uzroci intenzivnog umora su dugotrajan stres, manjak sna, loša ishrana, anksioznost, depresija, hormonalni disbalans, ali i nedostatak vitamina i minerala, posebno gvožđa, vitamina D i B12.

Lekari upozoravaju da preterano oslanjanje na kafu i energetska pića može dodatno da pogorša problem. Kratkotrajan nalet energije često prati još veći pad organizma, pa telo ulazi u začarani krug iscrpljenosti. Prvi korak ka oporavku jeste usporavanje organizma i vraćanje osnovnim navikama. Redovan san, odlazak u krevet u isto vreme i smanjenje korišćenja telefona pred spavanje mogu značajno pomoći organizmu da se regeneriše.Ishrana takođe igra ogromnu ulogu. Stručnjaci savetuju više proteina, svežeg voća i povrća, dovoljan unos vode i manje ultra-prerađene hrane koja dodatno opterećuje telo.

Iako zvuči paradoksalno, fizička aktivnost može da smanji osećaj umora. Lagane šetnje, istezanje i umereno vežbanje poboljšavaju cirkulaciju, kvalitet sna i nivo energije. Posebno je važno obratiti pažnju na mentalno zdravlje. Emocionalna iscrpljenost često se manifestuje kroz fizički umor, pa organizam praktično „gasi alarm“ kada je preopterećen stresom i pritiskom.

Ukoliko umor traje nedeljama, ne prolazi nakon odmora ili ga prate simptomi poput vrtoglavice, lupanja srca, gubitka koncentracije ili promena raspoloženja, stručnjaci savetuju pregled i laboratorijske analize. Telo gotovo nikada ne traži odmor bez razloga — pitanje je samo koliko dugo ćemo ignorisati njegove signale.

Autor: S.Paunović