Četiri iznenađujuće činjenice o drugom porođaju koje niste znali

Drugi porođaji su često brži, ali intenzivniji i kontrakcije mogu da počnu dosta ranije. Takođe, majka je i fizički i psihički dosta spremnija za drugi porođaj, nego za prvi.

Svaki porođaj je priča za sebe - mogu da se jave nepredviđene okolnosti koje utiču na trajanje i tok porođaja, ali navedene činjenice važe u većini slučajeva kada žene rađaju prirodnim putem i bez komplikacija.

Porođaj će biti brži

Dok prvi porođaj u proseku traje duže, do 18 sati, drugi porođaj traje nešto kraće, u proseku do 8 sati. Trajanje porođaja svakako varira od žene do žene, kao i način porađanja i eventualne komplikacije, ali u principu je istina da drugi porođaj ide brže.

Nakon prvog porođaja, mišići i ligamenti se lakše opuštaju, pa se beba lakše kreće niz kanal. Grlić materice će se takođe brže otvoriti tokom drugog porođaja.

U drugom, ekstruzija je lakša

Budući da su mišići i ligamenti već napravili dovoljno prostora da beba prođe kroz kanal, sve će ići brže drugi put. Kao rezultat toga, porođaj će takođe biti lakši. Osim toga, majke koje drugi put dolaze već znaju kako da "izguraju" dete, pa im to porođaj čini još lakšim.

Porođaj će početi ranije nego prvi put

Očekivano trajanje trudnoće je do 40 nedelja, a lekari određuju datum porođaja na osnovu vaše poslednje menstruacije. U proseku, prvorotkinje rađaju u 41. nedelji trudnoće, dok se za drugorotkinje ovaj period skraćuje za nedelju dana. Naravno, čak i u ovom slučaju postoje velika odstupanja i žena može da rodi mnogo ranije ili kasnije.

Kontrakcije materice će biti intenzivnije

Mnoge žene osećaju kontrakcije materice tokom dojenja u prvih nekoliko dana nakon porođaja. Kada beba zaspi, majčino telo preplavljuje hormon oksitocin, što doprinosi dodatnim osećajima ljubavi prema bebi, a istovremeno, možete osetiti i jake grčeve u području trbuha u prvih nekoliko dana, jer materica pokušava da se vrati u prvobitno stanje pre porođaja. Kaže se da bol kod kontrakcija postaje intenzivnija sa svakim sledećim porođajem.

Autor: S.M.