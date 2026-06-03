SLATKE, ALI I OPASNE! Trešnje su omiljeno sezonsko voće, ali ovih 5 grupa ljudi mora dobro da pripazi na količinu!

Trešnje spadaju u red omiljenog sezonskog voća na našim prostorima. Sočne su, slatke i izuzetno bogate vitaminima, antioksidansima i vlaknima.

Ipak, iako većina ljudi može da ih jede bez većih ograničenja, stručnjaci upozoravaju da pretjerivanje može izazvati neprijatne tegobe, dok se pojedinim grupama preporučuje poseban oprez.

Koliko trešanja je previše?

Ne postoji univerzalna granica koja važi za svakoga, ali većina zdravih odraslih osoba može bez problema da pojede jednu do dve šolje trešanja dnevno, što je otprilike 150 do 300 grama.

Problemi nastaju kada se u kratkom vremenskom periodu unese velika količina. Tada visok nivo vlakana i prirodnih šećera može da izazove:

Nadutost i pojačano stvaranje gasova.

Grčeve u stomaku i proliv.

Osećaj težine u želucu.

Ovih 5 grupa ljudi mora da bude na oprezu:

1. Osobe sa sindromom iritabilnog kolona (nervoznih creva)



Trešnje sadrže fermentabilne ugljene hidrate koji kod ljudi sa ovim sindromom mogu da izazovu ozbiljne probavne smetnje, poput bolova u stomaku, nadutosti, proliva ili zatvora. Preporučuje se umeren unos i praćenje reakcije organizma.

2. Dijabetičari

Iako trešnje imaju relativno nizak glikemijski indeks u poređenju sa drugim voćem, one i dalje sadrže prirodne šećere. Osobe koje boluju od dijabetesa ne moraju da ih izbegavaju, ali moraju da vode računa o količini i da ih uklope u ukupan dnevni unos ugljenih hidrata.

3. Osobe sklone alergijama

Alergija na trešnje nije česta, ali postoji. Simptomi uključuju svrab usne duplje, peckanje jezika, oticanje usana, osip i poteškoće sa disanjem u težim slučajevima. Posebno su ugrožene osobe koje već imaju alergiju na polen breze ili drugo koštunjavo voće.

4. Osobe sa hroničnim bolestima bubrega

Ovo voće sadrži kalijum, mineral važan za rad srca i mišića. Međutim, pacijenti sa uznapredovalim bubrežnim bolestima moraju da ograniče unos kalijuma, pa je preporučljivo da se pre konzumiranja većih količina trešanja posavetuju sa lekarom ili nutricionistom.

5. Deca

Deca zbog slatkog ukusa lako mogu da preteraju sa trešnjama, što dovodi do proliva i bolova u stomaku. Roditelji bi posebno trebalo da paze da manja deca ne gutaju koštice zbog realne opasnosti od gušenja.

Prednosti ipak nadmašuju rizike

Za većinu populacije, trešnje su izuzetno zdrava namirnica. Bogate su vitaminom C, kalijumom i antioksidansima koji pomažu u borbi protiv upalnih procesa u organizmu. Takođe, pojedina istraživanja sugerišu da trešnje mogu doprineti boljem snu zahvaljujući prirodnom sadržaju melatonina.

Ključ je, kao i uvek, u umerenosti – nekoliko šaka dnevno pružiće vam sve benefite, dok kilogram trešanja odjednom neće prijati ni najzdravijem stomaku.

Autor: D.S.