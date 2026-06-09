ALARMANTNO! Ako ujutru osetite ove TRI PROMENE u organizmu, odmah se obratite lekaru: Telo vam šalje jasan znak da se razvija opasna bolest

Tri uočljiva znaka dijabetesa mogu se pojaviti odmah nakon buđenja, a mnogi ih zanemaruju jer simptomi ne moraju nužno stvarati osećaj bolesti, upozorava farmaceut Abbas Kanani. Zbog toga veliki broj ljudi nije ni svestan da ima dijabetes.

Farmaceut je istakao tri telesna osećaja koja mogu upućivati na dijabetes tipa 2, a najočitiji su upravo ujutru. Mogli biste primetiti pojačanu žeđ, glad ili osećaj da morate često da mokrite, pojasnio je on.

Prekomerna žeđ, stručno nazvana polidipsija, jedan je od prvih simptoma dijabetesa. Iako je povremena žeđ normalna, stalna ili neuobičajeno jaka žeđ - čak i nakon unosa tečnosti - može biti znak upozorenja.

Drugi pokazatelj je polifagija, odnosno prekomerna glad. Kod dijabetesa tipa 2 telo teško koristi energiju iz hrane, što može rezultirati stalnim i nadjačavajućim osećajem gladi. Treći simptom koji farmaceut naglašava je poliurija, odnosno potreba za mokrenjem češće nego inače.

Britanski Nacionalni zdravstveni sistem navodi i druge česte simptome dijabetesa tipa 2. To su osećaj velikog umora, gubitak telesne težine bez namere, zamagljen vid i sporo zaceljivanje posekotina ili rana. Takođe se mogu javiti svrbež oko genitalija ili česte gljivične infekcije. Ovi simptomi jednaki su kod odraslih i dece, a ako se i pojave, mogu se razvijati postepeno.

Pomenuti zdravstveni sistem preporučuje da se što pre obratite svom lekaru opšte prakse ako primetite bilo koji simptom koji bi mogao ukazivati na dijabetes. Jednostavan test krvi može potvrditi ili isključiti to stanje.

Za one kojima je dijabetes već dijagnostikovan, Kanani naglašava važnost doručka za održavanje nivoa šećera u krvi pod kontrolom. Nivo šećera u krvi prirodno je viši kad se probudimo i uopšteno se preporučuje doručkovati unutar sat do sat i po nakon buđenja, savetovao je farmaceut.

Autor: D.S.