Ništa drugo vam ne treba: Ovo su tri cake koje pomažu da kilogrami odlaze kao od šale

Svaka osoba koja vodi bitku sa kilogramima ima priliku da se susretne sa raznim dijetama i strategijama koje obećavaju brze rezultate.

Nedavna istraživanja naučnika sa Univerziteta Bond u Australiji otkrila su da su određene strategije ishrane znatno efikasnije od standardnih preporuka. U analizi 29 kliničkih ispitivanja sa ukupno 2,485 učesnika, naučnici su otkrili sledeće strategije koje mogu pomoći u mršavljenju.

1. Tačan raspored unosa hrane

Ova metoda podrazumeva ograničavanje unosa hrane na određeni vremenski prozor tokom dana.

Dok su ranija istraživanja davala mešovite rezultate, nova analiza pokazuje da su učesnici koji su praktikovali povremeno gladovanje izgubili više težine, naročito oni sa višim indeksom telesne mase.

2. Smanjen broj obroka

Umesto tradicionalnog obroka tri puta dnevno, smanjenje broja obroka može doprineti mršavljenju.

Fokusiranje na manji broj obroka može pomoći u smanjenju unosa kalorija i olakšati kontrolu težine.

3. Rani unos kalorija

Fokusiranje na unos kalorija ranije tokom dana, u vremenskom okviru od 12 sati, može pozitivno uticati na mršavljenje.

Stručnjaci preporučuju izbegavanje večere posle 18-19 časova kako bi se omogućilo telu da probavi hranu i pripremi se za san.



Autor: Jovana Nerić