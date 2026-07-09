Da li je pametno jesti slatkiše kada su paklene vrućine? Evo koliko je šećera zapravo u redu tokom leta!

Visoke temperature menjaju potrebe organizma, a preterivanje sa slatkišima može dodatno opteretiti telo. Stručnjaci savetuju umerenost i pametan izbor poslastica.

Tokom letnjih vrućina organizam ulaže dodatni napor kako bi održao normalnu telesnu temperaturu, zbog čega se menjaju i prehrambene navike. Mnogi posežu za sladoledom, kolačima ili rashlađenim slatkišima, ali nutricionisti upozoravaju da velike količine šećera nisu najbolji izbor kada su temperature izuzetno visoke.

Namirnice bogate šećerom mogu izazvati nagle skokove i padove nivoa glukoze u krvi, što kod pojedinih ljudi dovodi do osećaja umora, malaksalosti i pojačane gladi. Istovremeno, veliki unos slatkiša često znači i manji unos hranljivih namirnica poput voća, povrća i proteina, koji su organizmu posebno važni tokom leta.

To ne znači da slatkiše treba potpuno izbaciti iz ishrane. Povremena porcija omiljene poslastice sasvim je prihvatljiva u okviru uravnotežene ishrane. Mnogi stručnjaci preporučuju da se prednost da lakšim desertima, poput svežeg voća, voćne salate, domaćih voćnih sladoleda bez mnogo dodatog šećera ili jogurta sa sezonskim voćem, jer istovremeno mogu doprineti i unosu tečnosti.

Posebnu pažnju treba obratiti na zaslađene gazirane napitke, ledene kafe sa sirupima i industrijske sokove. Iako deluju osvežavajuće, često sadrže velike količine šećera, a ne gase žeđ kao obična voda. Zbog toga se preporučuje da tokom dana osnovni napitak bude voda, uz povremenu limunadu bez dodatog šećera ili nezaslađeni ledeni čaj.

Ukoliko poželite nešto slatko tokom najtoplijeg dela dana, najbolje je da to bude umerena količina i da ostatak obroka bude lagan i nutritivno izbalansiran. Tako ćete zadovoljiti želju za poslasticom, a istovremeno pomoći organizmu da se lakše izbori sa visokim temperaturama i sačuva energiju tokom letnjih dana.

Autor: S.Paunović