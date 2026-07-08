SRBIJU LOMI VREMENSKI ROLERKOSTER! Tropski talas, pa naglo zahlađenje – evo ko je NAJUGROŽENIJI i kako da sačuvate zdravlje!

Srbija se poslednjih dana suočava sa pravim vremenskim rolerkosterom. Nakon ekstremno visokih temperatura stiže osveženje, ali ono ne donosi potpuno olakšanje, jer ga prati visoka vlažnost vazduha. Takve nagle promene predstavljaju veliki izazov za organizam, koji nema dovoljno vremena da se prilagodi novim uslovima.

Najveći problem nije samo toplota, već stalno smenjivanje vremenskih prilika. Tokom toplotnog talasa telo ulaže dodatni napor da reguliše temperaturu znojenjem i širenjem krvnih sudova. Kada zatim usledi naglo zahlađenje, organizam ponovo mora da se prilagođava, što kod mnogih izaziva umor, glavobolju, pad koncentracije i osećaj iscrpljenosti.

Posebno oprezni treba da budu stariji od 65 godina, mala deca, trudnice, hronični bolesnici, kao i osobe koje imaju probleme sa srcem, krvnim pritiskom ili disajnim organima. Kod njih vremenske oscilacije mogu da pojačaju postojeće tegobe, pa je važno redovno uzimati propisanu terapiju i izbegavati nepotrebno izlaganje visokim temperaturama.

Visoka vlažnost vazduha dodatno otežava rashlađivanje tela, jer znoj sporije isparava sa kože. Zbog toga se subjektivni osećaj toplote povećava, čak i kada termometar pokazuje nešto nižu temperaturu. Upravo zato mnogi imaju utisak da je "teže disati", osećaju malaksalost i brzo se zamaraju.

Stručnjaci savetuju da se tokom ovakvih vremenskih prilika unosi dovoljno vode, čak i kada ne osećate žeđ, da se biraju lagani obroci bogati voćem i povrćem, izbegava boravak na direktnom suncu u najtoplijem delu dana i nose lagana, svetla odeća od prirodnih materijala. Takođe, naglo rashlađivanje klima-uređajima treba izbegavati – razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude prevelika.

Iako promene vremena ne možemo da sprečimo, možemo da pomognemo svom organizmu da ih lakše podnese. Dovoljno sna, umerena fizička aktivnost u jutarnjim ili večernjim satima, pravilna hidratacija i osluškivanje signala koje telo šalje mogu značajno da smanje rizik od zdravstvenih problema. Ukoliko se jave vrtoglavica, jaka glavobolja, otežano disanje ili bol u grudima, potrebno je što pre potražiti lekarsku pomoć.

Autor: S.Paunović