Imala je 28 godina i bila savršeno zdrava, a onda se pojavio OVAJ SIMPTOM: Jedva sam izvukla živu glavu, ali nikad neću moći da imam decu (FOTO)

Irkinja Ešling Galaher iz Belfasta vodila je ispunjen život u Londonu, a svoj posao je smatrala ključnim korakom u profesionalnom razvoju.

Prvi znakovi zdravstvenih poteškoća pojavili su se u obliku neuobičajeno učestale potrebe za odlaskom na toalet, što je u početku pripisivala promenama životnih okolnosti i prilagođavanju novoj sredini, piše The Mirror.

Simptomi raka rektuma

"Uvek sam bila zdrava i nisam imala nikakvih zdravstvenih problema. Kad sam se preselila u London, nisam se ni prijavila kod lekara porodične medicine jer mi nikada nije trebao", izjavila je Ešling, opisujući period pre pojave simptoma.

Lekarsku pomoć potražila je tek nakon pojave krvi u stolici, što je predstavljalo ozbiljan simptom koji je zahtevao hitnu dijagnostičku obradu. U tom periodu započela je pandemija COVID-19, zbog čega su medicinski pregledi bili odloženi na nekoliko meseci. Tada je imala 28 godina.

Nakon što je konačno obavljena kolonoskopija, postavljena je teška dijagnoza – rak rektuma u drugom stadijumu bolesti. "Nisam mogla da verujem. To je bio nestvaran i najstrašniji period mog života", prisetila se.

Posledice raka rektuma

Usledilo je intenzivno onkološko lečenje koje je uključivalo radioterapiju, hemoterapiju i hirurški zahvat. Iako je tumor uspešno uklonjen, bolest je zahvatila jedanaest limfnih čvorova, a terapije su ostavile značajne posledice na njen organizam.

Takođe se pojavila i jedna od najtežih posledica kao rezultat lečenja. "Neplodnost je bila najveći šok i slomila mi je srce. Bez obzira na to da li želit decu ili ne, gubitak te mogućnosti je okrutan", izjavila je.

Uprkos uspešnom uklanjanju zloćudne bolesti, zdravstvene poteškoće nisu prestale. Zbog priraslica razvile su se ponavljajuće crevne opstrukcije, zbog čega je u maju ove godine ponovo bila podvrgnuta operativnom zahvatu.

Uprkos teškom i dugotrajnom lečenju, Ešling Galaher se trudi da nastavi da živi i nosi se s posledicama bolesti. "Ništa od toga me nije sprečilo da živim svoj život. Ako me nešto naučilo, onda je to da je život prekratak", izjavila je, te uputila poruku javnosti: "Ako osećate da nešto nije u redu, idite na pregled. Rak ne bira i vaše zdravlje je vaša najveća snaga."

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Autor: Marija Radić