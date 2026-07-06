MAMURLUK ĆE BITI BLAŽI AKO PRE IZLASKA POJEDETE OVO: Stručnjaci otkrili trik koji provereno pomaže!

Mamurluk je neugodna posledica dobre zabave koju bi većina najradije prespavala. Iako čarobni lek ne postoji, stručnjaci ističu da odabir pravih namirnica pre i nakon konzumacije alkohola može ublažiti neugodne simptome sledećeg jutra.

U jeku Svetskog prvenstva, kada su druženja uz piće mnogima češća nego inače, dobro je znati šta zaista može da pomogne. Mnogi veruju da je masni doručak najbolji lek, no stručnjaci upozoravaju da to nije najbolji izbor. Umesto toga, preporučuju laganiju hranu koja će organizmu vratiti energiju.

Šta jesti pre izlaska?

Lekarka specijalizovana za plućne bolesti i intenzivnu medicinu, na TikToku poznata kao @neenziiemd, preporučuje sir.

Ako planirate da pijete alkohol, pojedite malo sira pre izlaska. To može smanjiti rizik od mamurluka - rekla je ona.

Objasnila je da sir sadrži mnogo proteina, masti i složenih ugljenih hidrata koji usporavaju pražnjenje želuca, pa se alkohol sporije apsorbuje. Takođe, sir sadrži vitamine B grupe i kalcijum, hranjive materije čije se zalihe tokom konzumacije alkohola mogu smanjiti.

Šta jesti nakon pića?

Nutricionistkinja dr Ema Derbišajer kao jedan od najboljih izbora za jutro posle izdvaja jaja.

Jaja su bogata hranjivim materijama i cisteinom, aminokiselinom koja može pomoći u razgradnji acetaldehida, spoja koji nastaje razgradnjom alkohola i povezuje se s glavoboljom i mučninom - objašnjava ona.

Osim toga, jaja sadrže vitamin D, magnezijum i esencijalne aminokiseline, a u kombinaciji s hlebom mogu pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi. Nutricionistkinja Džena Houp kao odličan izbor preporučuje i zob, koja je dobar izvor beta-glukana koji pomažu očuvanju zdravlja crevne sluznice i nadoknadi hranjivih materija izgubljenih zbog alkohola.

Zlatno pravilo

Stručnjaci naglašavaju da nijedna hrana ne može sprečiti mamurluk ako se popije previše alkohola. Najbolja zaštita i dalje je umerenost, a veoma je korisno između alkoholnih pića piti vodu kako bi se smanjio rizik od dehidracije, koja je jedan od glavnih uzroka mamurluka.



Autor: D.S.