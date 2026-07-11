Ako se budite između 3 i 5 ujutru, telo možda pokušava nešto da vam kaže!

Noćno buđenje može imati različite uzroke, od navika do stresa – stručnjaci objašnjavaju kada treba obratiti pažnju.

Mnogi ljudi dožive isto iskustvo – probude se usred noći, pogledaju na sat i vide da je vreme između 3 i 5 ujutru. Iako se povremeno buđenje smatra normalnim delom sna, učestalo prekidanje odmora može biti znak da nešto u svakodnevnom ritmu treba promeniti. Razlozi mogu biti brojni – od načina života i navika pred spavanje do stresa i promena u organizmu.

Jedan od najčešćih razloga noćnog buđenja jeste stres. Kada je telo duže vreme pod pritiskom, organizam može ostati u stanju pojačane budnosti, čak i tokom noći. Hormoni povezani sa stresom mogu uticati na kvalitet sna, pa se osoba lakše budi i teže ponovo zaspi. Zbog toga stručnjaci često savetuju da se obrati pažnja na nivo svakodnevne napetosti i način na koji se telo opušta pred spavanje.

Na san mogu uticati i jednostavne navike koje često zanemarujemo. Kasni obroci, previše kofeina tokom dana, alkohol, korišćenje telefona neposredno pre odlaska u krevet ili neredovan ritam spavanja mogu poremetiti prirodni ciklus odmora. Čak i temperatura prostorije, svetlost ili buka mogu biti dovoljni da prekinu san kod osetljivijih osoba.

Buđenje u ovom periodu noći često se povezuje i sa promenama koje dolaze sa godinama. Kako starimo, san može postati lakši i češće se prekidati. Kod nekih ljudi uzrok mogu biti i fizičke potrebe organizma, poput odlaska u toalet, promena hormona ili određene zdravstvene tegobe koje utiču na kvalitet sna.

Iako jedno noćno buđenje nije razlog za zabrinutost, stručnjaci savetuju da treba obratiti pažnju ako se problem ponavlja često, traje duže vreme ili je praćen stalnim umorom tokom dana. Kvalitetan san važan je za raspoloženje, koncentraciju, imunitet i opšte zdravlje.

Najbolji prvi korak je vraćanje zdravih navika – odlazak na spavanje u približno isto vreme, izbegavanje ekrana pred spavanje, opuštanje pre kreveta i stvaranje prijatnog okruženja za odmor. Telo često šalje male signale da mu je potrebna promena, a dobar san jedan je od najvažnijih načina da mu pružimo podršku.

Autor: S.Paunović