Ovako se hrani Novak Đoković: Jednu grupu namirnica je izbacio iz ishrane zauvek

Novak Đoković već godinama oduševljava neverovatnom fizičkom spremom i dugovečnošću na teniskim terenima. Mnogi smatraju da se tajna njegove forme ne krije samo u treninzima, nego i u ishrani kojoj je potpuno posvećen.

Njegov jelovnik temelji se na biljnim namirnicama, bez glutena i mlečnih proizvoda, a cilj mu je da održi visok nivo energije, ubrza oporavak i što duže ostane u vrhunskom takmičarskom ritmu.

Kako započinje dan?

Đoković jutro najčešće započinje čašom tople vode sa limunom, kojom, kako je više puta istakao, želi da podstakne hidrataciju nakon buđenja.

Nakon toga sledi doručak bogat hranjivim materijama. Najčešće jede bezglutenske ovsene pahuljice ili musli uz orašaste plodove, semenke i sveže voće. U jutarnjoj rutini često se nađe i zeleni smuti od kelja, spanaća i drugog lisnatog povrća.

Ručak koji daje energiju

Za ručak bira obroke koji mu osiguravaju stabilan nivo energije tokom celog dana, ali pritom ne opterećuju probavu.

Na jelovniku se često nalaze bezglutenska testenina sa pestom od povrća, salata od kinoe ili pirinač sa pečenim povrćem. Takvi obroci bogati su složenim ugljenim hidratima i vlaknima, što je važno tokom zahtevnih treninga i dugih mečeva.

Lagana večera

Večernji obrok namenjen je oporavku organizma, pa je znatno lakši od ručka. Đoković često jede čorbe od povrća, variva od sočiva ili leblebija, kao i kuvano ili na pari pripremljeno povrće. Tešku hranu izbegava u večernjim satima kako bi osigurao kvalitetan san, koji smatra jednim od najvažnijih delova oporavka.

Povremeno konzumira i manuka med, poznat po svojim antibakterijskim svojstvima.

Šta izbegava?

Temelj njegove ishrane je izbegavanje glutena, mlečnih proizvoda i rafinisanog šećera. Na takav način ishrane prešao je nakon što je otkrio da ne podnosi gluten, o čemu je pisao i u svojoj knjizi "Servis za pobedu".

Iako se njegova ishrana često opisuje kao veganska, Đoković je sam naziva biljnom ishranom jer se ponajviše temelji na celovitim, neprerađenim namirnicama. Uz ishranu veliku pažnju posvećuje i hidrataciji, te tokom dana pije mnogo vode.

Autor: D.S.