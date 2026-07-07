Tihi ubica koji vreba iz senke: Sve što treba da znate o povišenom krvnom pritisku

Visok krvni pritisak ima otprilike jedna od tri odrasle osobe u svetu. Iako u ranim fazama obično ne izaziva nikakve simptome, povišeni krvni pritisak je vodeći uzrok srčanih i moždanih udara, bolesti bubrega, kao i demencije. Dobra vest je da se u pravilu može uspešno otkriti i lečiti.

Šta je krvni pritisak?

Krvni pritisak je sila kojom krv pritiska zidove arterija dok je srce pumpa kroz telo. Ako taj pritisak ostane previsok dugi niz godina, postepeno oštećuje krvne sudove i dodatno opterećuje srce i druge organe.

To se oštećenje često događa neprimetno, bez ikakvih znakova upozorenja, zbog čega se visoki krvni pritisak ponekad naziva "tihim ubicom". Mnogi pretpostavljaju da bi znali da imaju povišen pritisak jer bi se osećali loše, no u stvarnosti se većina ljudi oseća potpuno zdravo. Do trenutka kada se simptomi pojave, oštećenje arterija i organa možda je već nastupilo.

Rizik od razvoja visokog pritiska raste s godinama, ali može pogoditi odrasle osobe bilo koje dobi. Češći je kod osoba sa prekomernom telesnom težinom, onih koji su fizički neaktivni, pušača, osoba koje prekomerno konzumiraju alkohol ili se hrane ishranom bogatom solju. Porodična istorija bolesti takođe povećava rizik, kao i stanja poput bolesti bubrega.

Gde izmeriti pritisak?

Provera krvnog pritiska je brza, jednostavna i obično besplatna. Možete ga izmeriti u ordinaciji svog porodičnog lekara, u mnogim apotekama, kao i na lokalnim zdravstvenim događajima.

Mnogi se odlučuju i za kupovinu kućnog merača pritiska. U nekim slučajevima lekar može preporučiti 24-časovno merenje pomoću holtera pritiska, uređaja koji automatski beleži vrednosti tokom dana i noći, što je najtačniji način za potvrdu dijagnoze.

Osobama kojima je već dijagnostikovan povišen pritisak, kućno merenje je izuzetno važno. Neki ljudi osećaju tjeskobu prilikom merenja u zdravstvenoj ustanovi, što dovodi do privremenog porasta pritiska, poznatog kao "hipertenzija bele kute". Merenje kod kuće može pružiti tačniju sliku o vašim uobičajenim vrednostima.

Lečenje: Promena navika i lekovi

Ako vam je krvni pritisak povišen, prvi korak je promena životnih navika, jer čak i male promene mogu doneti značajnu razliku. Održavanje zdrave telesne težine jedan je od najučinkovitijih načina za snižavanje pritiska. Redovna fizička aktivnost, poput brzog hodanja, vožnje bicikla ili plivanja u trajanju od najmanje 150 minuta nedeljno, takođe donosi velike koristi.

Uravnotežena ishrana sa smanjenim unosom soli takođe može pomoći. Ako pušite, prestanak je ključan, kao i ograničavanje unosa alkohola. Međutim, promene životnog stila ponekad nisu dovoljne i mnogim će ljudima biti potrebni lekovi za kontrolu pritiska. To se ne bi smelo smatrati neuspehom – čak i osobe koje vode veoma zdrav život mogu trebati terapiju.

Danas postoji niz sigurnih i učinkovitih lekova za visoki krvni pritisak koji mogu značajno smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara te drugih komplikacija. Lekar će vam preporučiti kombinaciju terapije koja najbolje odgovara vašem stanju.

Važnost redovnih kontrola

Nakon početka lečenja važne su redovne kontrole. Većina osoba sa visokim krvnim pritiskom poziva se na godišnji pregled kod svog porodičnog lekara. Osim provere pritiska, zdravstveni tim često će zatražiti analize krvi i urina kako bi procenio funkciju bubrega i proverio postojanje drugih stanja, poput povišenog holesterola ili dijabetesa.

Ovi pregledi takođe su prilika za razgovor o životnim navikama i proveru da li lekovi deluju kako treba. Vođenje dnevnika kućnih merenja pomaže i pacijentima i lekarima da bolje razumeju učinkovitost lečenja i procene da li su potrebne prilagodbe terapije.

Budući da povišeni krvni pritisak obično ne uzrokuje simptome, nemojte čekati da se počnete osećati loše. Ako niste nedavno proveravali pritisak, dogovorite merenje. Znati koje su vrednosti vašeg pritiska jedan je od najjednostavnijih i najvažnijih koraka koje možete preduzeti kako biste zaštitili svoje zdravlje.

Autor: D.S.