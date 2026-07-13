Usamljenost ostavlja trag i na telu: Evo šta pokazuju istraživanja!

Nije samo osećaj tuge – dugotrajna usamljenost može uticati na san, imunitet, nivo stresa i celokupno zdravlje organizma.

Čovek je društveno biće, a osećaj povezanosti sa drugima jedna je od osnovnih ljudskih potreba. Iako se usamljenost često posmatra kao prolazno emotivno stanje, sve više istraživanja ukazuje da dugotrajan osećaj izolovanosti može imati posledice koje se ne zadržavaju samo na psihičkom nivou, već mogu uticati i na telo.

Kada osoba dugo oseća usamljenost, organizam može biti izložen većem nivou stresa. Telo tada može češće aktivirati mehanizme povezane sa stresnim odgovorom, što kod nekih ljudi može doprineti problemima poput lošijeg sna, napetosti, osećaja iscrpljenosti i težeg oporavka nakon svakodnevnih napora. Usamljenost ne znači samo biti fizički sam – neko može biti okružen ljudima, a ipak se osećati neshvaćeno i odvojeno.

Jedan od najčešćih efekata dugotrajne usamljenosti jeste narušavanje kvaliteta sna. Ljudi koji se osećaju izolovano mogu češće imati problem sa uspavljivanjem, nemirnim snom ili buđenjem tokom noći. Nedostatak kvalitetnog odmora dodatno utiče na raspoloženje, koncentraciju i sposobnost organizma da se izbori sa svakodnevnim izazovima.

Istraživanja povezuju hroničnu usamljenost i sa promenama u ponašanju koje mogu uticati na zdravlje – od manjka fizičke aktivnosti do zanemarivanja sopstvenih potreba. Kada osoba dugo nema osećaj podrške i pripadnosti, može joj biti teže da održava zdrave navike, redovne obroke, kretanje i brigu o sebi.

Važno je razlikovati povremenu potrebu za samoćom od usamljenosti koja traje i narušava kvalitet života. Vreme provedeno nasamo može biti korisno za odmor i razmišljanje, ali dugotrajan osećaj odvojenosti može biti znak da je potrebno više povezanosti sa drugima. Razgovor sa bliskim osobama, stvaranje novih kontakata, bavljenje aktivnostima koje donose zadovoljstvo i, kada je potrebno, razgovor sa stručnom osobom mogu biti važni koraci ka boljem psihičkom i fizičkom blagostanju.

Usamljenost nije samo pitanje raspoloženja – ona je signal da čoveku nedostaje nešto važno: osećaj pripadnosti, razumevanja i bliskosti. Briga o odnosima sa drugima zato nije samo emotivna potreba, već i deo brige o celokupnom zdravlju.

Autor: S.Paunović