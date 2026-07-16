Znakovi da hormoni nisu u ravnoteži – telo često šalje jasne signale!

Nagli umor, promene raspoloženja, problemi sa snom i promena telesne težine mogu biti način na koji organizam pokazuje da nešto nije u balansu.

Hormoni su svojevrsni glasnici organizma koji utiču na brojne procese – od metabolizma i energije do raspoloženja, sna, apetita i reproduktivnog zdravlja. Kada dođe do poremećaja u njihovoj ravnoteži, telo često počinje da šalje signale. Iako mnogi simptomi mogu imati različite uzroke, važno je obratiti pažnju kada promene postanu učestale ili značajno utiču na svakodnevni život.

Jedan od najčešćih znakova hormonskih promena jeste stalni osećaj umora koji ne prolazi ni nakon dovoljno sna. Osoba može imati utisak da nema energije, da se teže koncentriše ili da joj svakodnevne obaveze zahtevaju više napora nego ranije. Na nivo energije mogu uticati različiti hormoni, uključujući one povezane sa radom štitne žlezde, stresom i regulacijom šećera u krvi.

Promene raspoloženja takođe mogu biti signal da se u organizmu nešto menja. Iznenadna razdražljivost, pojačana osetljivost, osećaj napetosti ili pad raspoloženja mogu biti povezani sa hormonskim oscilacijama, ali i sa stresom, životnim navikama ili drugim zdravstvenim faktorima. Posebno je važno obratiti pažnju ako su ove promene intenzivne i neuobičajene za osobu.

Telo može pokazati hormonsku neravnotežu i kroz promene u fizičkom izgledu i funkcijama organizma. Neobjašnjive promene telesne težine, pojačano opadanje kose, promene na koži, poremećaji sna, promenjen apetit ili neredovni menstrualni ciklusi kod žena mogu biti razlozi za razgovor sa lekarom i dodatnu proveru.

Na hormone utiču brojni faktori – stres, kvalitet sna, ishrana, fizička aktivnost, godine i različita zdravstvena stanja. Zbog toga nije dobro donositi zaključke samo na osnovu jednog simptoma. Ukoliko promene traju duže vreme ili izazivaju zabrinutost, lekar može preporučiti odgovarajuće preglede i analize kako bi se utvrdio pravi uzrok.

Autor: S.Paunović