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Koliko koraka dnevno je zaista dovoljno za bolje zdravlje? Broj koji mnogi pokušavaju da dostignu nije jedino važan!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Hodanje je jedna od najjednostavnijih navika koja može pozitivno da utiče na organizam, ali stručnjaci upozoravaju da ne postoji magičan broj koraka koji odgovara baš svima.

Godinama se kao idealni cilj često pominje 10.000 koraka dnevno, ali ovaj broj nije nastao kao univerzalno medicinsko pravilo. Iako je 10.000 koraka odličan cilj za mnoge ljude, istraživanja pokazuju da i manji broj može doneti značajne koristi, posebno kod osoba koje su ranije bile uglavnom neaktivne. Najvažnije je napraviti prvi korak i postepeno povećavati nivo kretanja.

Redovna šetnja može doprineti boljem radu srca i krvnih sudova, pomoći u održavanju zdrave telesne težine, poboljšati raspoloženje i smanjiti osećaj stresa. Hodanje je aktivnost dostupna gotovo svima i ne zahteva posebnu opremu, zbog čega je jedan od najlakših načina da se više krećemo tokom dana.

Za mnoge odrasle osobe cilj od oko 7.000 do 8.000 koraka dnevno može predstavljati dobar nivo svakodnevne aktivnosti, dok dodatno povećanje broja koraka može doneti još koristi. Ipak, potrebe se razlikuju – neko ko ima fizički zahtevan posao već se mnogo kreće tokom dana, dok će osobi koja dugo sedi biti potrebno više svesnog kretanja kako bi postigla isti efekat.

Nije važan samo broj koraka, već i način na koji hodamo. Brži tempo, šetnja uz blage uspone ili duže neprekidno kretanje mogu dodatno povećati intenzitet aktivnosti. Takođe, kratke šetnje tokom dana – do prodavnice, tokom pauze na poslu ili posle obroka – mogu se sabrati i napraviti veliku razliku.

Foto: Pixabay.com

Najbolja fizička aktivnost je ona koju možemo da održimo dugoročno. Umesto da se opterećujemo savršenim brojem, korisnije je da pronađemo ritam koji odgovara našem životu i da ga postepeno unapređujemo. Nekoliko dodatnih minuta hodanja svakog dana može biti mali korak koji dugoročno donosi velike promene za zdravlje.

Kretanje nije samo način da sagorimo kalorije – ono je ulaganje u energiju, raspoloženje i kvalitet života. Bez obzira da li napravite 5.000, 8.000 ili 10.000 koraka, najvažnije je da se telo redovno pokreće.

Autor: S.Paunović

#Fizička aktivnost

#Zdravlje

#Šetnja

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