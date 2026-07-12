'Kako naši stari nisu imali problem sa glutenom?' Evo zašto je to jedan od najvećih mitova o ishrani!

Bezglutenska ishrana nije trend sa društvenih mreža, već medicinska potreba za milione ljudi. Stručnjaci upozoravaju da ignorisanje simptoma može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Gluten je protein koji se prirodno nalazi u pšenici, ječmu i raži, a odgovoran je za elastičnost testa i karakterističnu strukturu hleba, peciva i testenine. Kod većine ljudi njegovo konzumiranje ne izaziva nikakve tegobe, ali kod osoba sa celijakijom, alergijom na pšenicu ili necelijakalnom osetljivošću na gluten može pokrenuti čitav niz zdravstvenih problema – od nadutosti, bolova u stomaku i hroničnog umora, pa sve do ozbiljnog oštećenja tankog creva.

Zbog toga bezglutenska ishrana nije pomodarstvo, već jedini efikasan način lečenja za osobe sa celijakijom. Kod njih čak i male količine glutena mogu izazvati imunološku reakciju koja postepeno oštećuje sluznicu tankog creva i smanjuje sposobnost organizma da apsorbuje vitamine i minerale. Dugoročno, nelečena celijakija može povećati rizik od anemije, osteoporoze, problema sa plodnošću i drugih komplikacija, zbog čega je pravovremena dijagnoza od velikog značaja.

Jedan od najčešćih komentara koji se može čuti jeste: "Naši stari su ceo život jeli beli hleb hleb i ništa im nije bilo." Međutim, ova tvrdnja zanemaruje nekoliko važnih činjenica. Pre svega, celijakija i druge bolesti povezane sa glutenom postojale su i ranije, ali su se mnogo ređe prepoznavale jer dijagnostičke metode nisu bile razvijene kao danas. Mnogi ljudi su godinama živeli sa hroničnim probavnim tegobama, malokrvnošću ili neuhranjenošću, a da nikada nisu saznali pravi uzrok svojih problema.

Osim toga, način ishrane nekada i danas nije isti. Ranije su ljudi konzumirali manje industrijski prerađene hrane, dok se danas gluten nalazi u velikom broju proizvoda u kojima ga ne bismo očekivali – od gotovih sosova i suhomesnatih proizvoda do grickalica i pojedinih slatkiša. To, naravno, ne znači da je sam gluten lošiji nego nekada, već da je njegova zastupljenost u svakodnevnoj ishrani znatno veća, pa osobe koje ne smeju da ga unose moraju pažljivo da čitaju deklaracije.

Važno je naglasiti i da bezglutenska ishrana nije automatski zdravija za sve ljude. Osobe koje nemaju medicinski potvrđenu potrebu za izbacivanjem glutena neće nužno imati koristi od takvog režima ishrane, a mogu čak ostati uskraćene za određene hranljive materije ukoliko jelovnik nije pravilno izbalansiran. Međutim, za one kojima je dijagnostikovana celijakija ili drugo stanje povezano sa glutenom, strogo izbegavanje ovog proteina nije izbor, već neophodnost koja čuva zdravlje i značajno poboljšava kvalitet života.

Autor: S.Paunović