VIŠE OD DODATKA SENDVIČIMA: Kiseli krastavci su prava 'vitaminska bomba', ali postoji jedan razlog za oprez!

Kiseli krastavci su čest dodatak burgerima, salatama i sendvičima, a osim što su popularni zbog svog ukusa, mogu imati i pozitivan uticaj na zdravlje.

Oni su dobar izvor vitamina K, koji je važan za zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju, dok fermentisane vrste mogu sadržavati i probiotike koji povoljno deluju na zdravlje creva.

Hranljive vrednosti

Proces kiseljenja menja nutritivni sastav svežih krastavaca, koji su prirodno niskokalorični i bogati vodom.

Kiseli krastavci sa mirođijom: Jedan komad ima oko 5 kalorija, manje od jednog grama masti, ugljenih hidrata i proteina, uz oko 326 mg natrijuma.

Slatki kiseli krastavci: Jedan komad sadrži oko 18 kalorija, 4,24 grama ugljenih hidrata, oko 91 mg natrijuma, uz manje od jednog grama masti i proteina.

Obe vrste sadrže vlakna, a dva kisela krastavca mogu osigurati najmanje 10% dnevnih potreba za vitaminom K.

Kiseljenje nasuprot fermentaciji

Važno je znati da nisu svi kiseli krastavci fermentisani.

Klasično kiseljenje: Krastavci se konzerviraju u slanoj otopini, najčešće uz dodatak sirćeta, šećera i začina.

Fermentacija: Proces u kojem prirodno prisutne bakterije pretvaraju šećere u mlečnu kiselinu, što krastavcima daje prepoznatljiv ukus.

Zdravstvene prednosti

Fermentisani krastavci mogu sadržavati korisne bakterije, poput onih iz roda Lactobacillus, koje deluju kao probiotici. Istraživanja pokazuju da takvi mikroorganizmi mogu doprineti zdravlju probavnog sistema, boljoj apsorpciji hranljivih materija i normalnoj funkciji imuniteta. Takođe, zbog niskog udela kalorija, mogu biti deo uravnotežene ishrane za održavanje zdrave telesne težine ako se konzumiraju umereno.

Upozorenje: Pazite na unos soli

Glavni nedostatak kiselih krastavaca je visok udeo natrijuma.

Jedan komad može sadržavati više od 300 mg natrijuma.

Porcija od oko 30 grama (pola krastavca) može sadržavati oko 270 mg natrijuma, dok se unos celog krastavca može popeti na oko 540 mg.

Osobe sa visokim krvnim pritiskom ili one osetljive na so trebalo bi da provere deklaraciju pre kupovine i ne preteruju sa unosom.

Autor: D.S.