KOJA JE HRANA DOBRA ZA VAŠU JETRU? Ove namirnice čuvaju njeno zdravlje

Ishrana ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja jetre, organa zaduženog za proizvodnju proteina, holesterola i žuči, skladištenje vitamina i minerala, kao i razgradnju toksina. Iako nijedna namirnica sama po sebi ne može "detoksikovati" jetru, ishrana bogata određenim spojevima može poboljšati nivo jetrenih enzima, zaštititi od nakupljanja masti i smanjiti upalne procese.

Održavanje jetre u dobrom stanju presudno je za celokupno zdravlje, piše Healthline.

Borovnice i brusnice

Bobičasto voće poput borovnica i brusnica sadrži antocijanine, vrstu antioksidansa koja im daje karakterističnu boju i povezuje se sa brojnim zdravstvenim koristima. Studija iz 2021. godine pokazala je da je uzimanje dodatka ishrani na bazi brusnice tokom šest meseci poboljšalo stanje masne jetre kod osoba sa nealkoholnom masnom bolešću jetre. Drugi pregled istraživanja iz iste godine sugeriše da suplementacija antocijaninima povoljno utiče na jetrene enzime.

Povrće iz porodice kupusnjača

Kupusnjače, poput brokule, prokelja, kupusa, kelja i karfiola, poznate su po visokom udelu vlakana i korisnim biljnim spojevima. Istraživanja pokazuju da kupusnjače sadrže spojeve koji utiču na proces detoksikacije u telu i štite od štetnih materija. Naučnici i dalje istražuju njihovu ulogu u prevenciji raka. Iako su rezultati studija na ljudima za sada neujednačeni, ranija istraživanja na životinjama i u laboratoriji pokazuju obećavajuće rezultate.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi bogati su ključnim nutrijentima poput zdravih masti, antioksidansa i vitamina E. Studija sprovedena 2019. godine otkrila je da je ishrana bogata orašastim plodovima povezana sa smanjenim rizikom od nealkoholne masne bolesti jetre. Iako su potrebna dodatna istraživanja visokog kvaliteta, preliminarni podaci ukazuju na to da su orašasti plodovi važna grupa namirnica za zdravlje jetre.

Masna riba

Masna riba sadrži omega-3 masne kiseline, zdrave masti koje pomažu u smanjenju upala. Analiza iz 2016. godine pokazala je da omega-3 masne kiseline doprinose smanjenju masnoće u jetri i triglicerida kod osoba sa nealkoholnom masnom bolešću jetre. Ipak, nije dovoljno samo povećati unos omega-3 masnih kiselina, već je važan i njihov odnos sa omega-6 mastima. Većina ljudi ishranom unosi previše omega-6 masti, koje se nalaze u mnogim biljnim uljima i maslacu, a premalo omega-3. Stoga je, uz povećanje unosa omega-3, preporučljivo smanjiti i unos omega-6 masti koje mogu podsticati upale.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje smatra se zdravom masnoćom zbog brojnih pozitivnih učinaka, posebice na zdravlje srca i metabolizam, a korisno je i za jetru. Studija iz 2018. godine sugeriše da je mediteranska ishrana, bogata maslinovim uljem, povezana sa smanjenim rizikom od razvoja masne jetre kod starijih osoba. Nekoliko drugih istraživanja došlo je do sličnih zaključaka, navodeći da konzumacija maslinovog ulja dovodi do manjeg nakupljanja masti u jetri i poboljšanja nivoa jetrenih enzima u krvi.

Na zdravlje jetre utiču brojni faktori, no ishrana je jedan od načina na koji možete podržati njenu funkciju. Uključivanje određenih namirnica može doneti posebne koristi, ali ključno je održavati celokupnu uravnoteženu ishranu i zdrave životne navike za opšte blagostanje.

Autor: D.S.