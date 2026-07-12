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UROLOG UPOZORAVA: Četiri simptoma koja muškarci nikako ne smeju da ignorišu

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Istraživanja pokazuju da muškarci znatno ređe odlaze kod lekara od žena, što često dovodi do toga da se ozbiljne bolesti otkrivaju tek u uznapredovalom stadijumu.

Kako bi se podigla svest o važnosti prevencije, urolog dr. Michael Herman izdvojio je četiri ključna simptoma na koje pripadnici jačeg pola moraju da obrate pažnju.

1. Erektilna disfunkcija

Ovaj problem može biti prvi znak vaskularne, pa čak i srčane bolesti. Kako je za erekciju potreban uredan protok krvi, problemi sa cirkulacijom se neretko prvo manifestuju upravo na ovaj način.

2. Otečeni ili uvećani testisi

Svaku neuobičajenu promenu na testisima, čak i ako nije praćena bolom, važno je prijaviti lekaru. Iako su uzroci najčešće benigni, poput nakupljanja tečnosti, neophodno je obaviti pregled radi utvrđivanja tačnog uzroka.

3. Učestalo mokrenje

Iako povećan unos tečnosti može biti jedan od uzroka, učestalo mokrenje može ukazivati i na dijabetes. Dr. Herman objašnjava da, kada nivo šećera u krvi pređe 180, bubrezi višak šećera izbacuju kroz mokraću, što dovodi do stvaranja većih količina urina i česte potrebe za odlaskom u toalet.

4. Nizak libido, depresija i umor

Dugotrajan umor, smanjen libido i simptomi depresije mogu biti povezani sa niskim nivoom testosterona, koji prirodno opada sa godinama. Prema podacima Cleveland Clinic, manjak ovog hormona može oponašati simptome depresije i anksioznosti, pa je važno javiti se lekaru radi potrebnih pretraga.

Autor: D.S.

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