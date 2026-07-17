Pušite već 5, 10, 20 ili 30 godina? Evo šta se zaista dešava vašim plućima – razlike su dramatične!

Godine provedene uz cigarete ostavljaju trag na svakom organu, ali pluća prva plaćaju cenu. Stručnjaci upozoravaju da organizam šalje signale mnogo pre nego što se pojavi ozbiljna bolest.

Mnogi veruju da nekoliko godina pušenja ne može ostaviti ozbiljne posledice, ali promene u plućima počinju gotovo odmah nakon usvajanja ove navike. Već posle pet godina redovnog pušenja slabi prirodna sposobnost pluća da se čiste od štetnih čestica, a hronični kašalj, jutarnje iskašljavanje i osećaj nedostatka vazduha postaju sve češći. Istovremeno raste rizik od bolesti srca, dok krvni sudovi postaju manje elastični.

Nakon deset godina pušačkog staža, rizik od razvoja raka pluća višestruko je veći nego kod osoba koje nikada nisu pušile. U ovom periodu često dolazi do trajnog oštećenja sitnih disajnih puteva i plućnih alveola, zbog čega se smanjuje kapacitet pluća. Fizičke aktivnosti koje su nekada bile lake mogu izazivati zamor i otežano disanje.

Dve decenije pušenja donose još ozbiljnije posledice. Kod mnogih se razvija hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), koju karakterišu uporan kašalj, otežano disanje i postepeni gubitak plućne funkcije. Rizik od srčanog i moždanog udara dodatno raste, a štetni efekti duvanskog dima odražavaju se i na kožu, kosti, imunitet i reproduktivno zdravlje.

Posle trideset godina pušenja organizam je izložen ogromnom kumulativnom opterećenju. Verovatnoća razvoja raka pluća, ali i drugih malignih bolesti – grla, usne duplje, jednjaka, mokraćne bešike i pankreasa – značajno je povećana. Mnogi dugogodišnji pušači imaju trajno smanjenu funkciju pluća, a svakodnevne aktivnosti poput penjanja uz stepenice ili bržeg hoda mogu postati naporne.

Ipak, lekari ističu da nikada nije kasno za prestanak pušenja. Već nekoliko dana nakon poslednje cigarete organizam počinje da se oporavlja, dok se tokom narednih godina smanjuje rizik od brojnih bolesti. Iako se neka oštećenja ne mogu potpuno poništiti, prestanak pušenja u bilo kom životnom dobu poboljšava kvalitet života, produžava životni vek i daje plućima priliku da povrate deo izgubljene funkcije.

Autor: S.Paunović