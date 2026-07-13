Koliko je zaista hodanja potrebno za gubitak kilograma? Evo detaljnog vodiča

Hodanje predstavlja jedan od najpristupačnijih i najučinkovitijih načina za regulaciju telesne težine, a pritom ne opterećuje zglobove.

Za postizanje vidljivih rezultata, stručnjaci preporučuju četiri do pet puta nedeljno u trajanju od 50 do 60 minuta.

Učestalost i intenzitet

Ako vam je teško da izdvojite sat vremena u komadu, istraživanja pokazuju da su dve kraće šetnje od 25 minuta dnevno, šest dana u nedelji, često efikasnije za sagorevanje masnih naslaga nego jedan duži trening.

Potrošnja kalorija zavisi od vaše trenutne težine i tempa:

Umeren tempo (5.6 km/h): Osoba od 70 kg sagori oko 280 kalorija za sat vremena.

Brzi tempo (7.2 km/h): Potrošnja raste na oko 460 kalorija.

Cilj od 10.000 koraka ili nešto drugo?

Iako se često ističe brojka od 10.000 koraka kao zlatni standard, studije ukazuju na sledeće:

Polazna tačka: Izmerite svoj trenutni prosek i pokušajte da ga povećate za 2.000 do 2.500 koraka dnevno.

Optimalni cilj: Za većinu ljudi, 7.500 koraka je odličan cilj koji donosi značajne zdravstvene benefite, dok je za starije osobe to često održivija brojka od 10.000.

Plan za početnike (progresivno povećanje)

Ako tek počinjete, koristite ovaj jednostavan metod:

Prva 2 nedelje: 25 minuta (5 min lagano, 15 min brže, 5 min lagano).

Sledeći koraci: Svake dve nedelje povećavajte najintenzivniji (brži) deo šetnje za 5 minuta, dok ne dostignete ukupno trajanje od 50 do 60 minuta.

Saveti za uspeh

Budite dosledni: Hodajte u isto vreme svakog dana kako biste stvorili naviku.

Motivacija: Pronađite partnera za šetnju ili pratite napredak putem aplikacija.

Rezervni plan: Imajte alternativu za loše vreme (traka za trčanje ili hodanje kroz tržni centar).

Odmor: Ne zaboravite dane odmora kako bi se telo oporavilo.

Autor: D.S.