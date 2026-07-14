ŠTA RADITI AKO IZGORITE NA SUNCU? Dermatolozi daju ključne savete za brz oporavak!

Iako svi znamo da je zaštitni faktor ključan za odbranu od štetnog sunčevog zračenja, čak i najmarljivijima se dogodi da preskoče neko mesto. Opekotine od sunca su izuzetno bolne, a ključno je reagovati odmah kako bi se sprečilo dalje oštećenje kože.

Evo šta savetuju vodeći dermatolozi:

1. Odmah se sklonite sa sunca

Čim primetite opekotinu, sklonite se u hlad i izbegavajte sunce sve dok koža potpuno ne zaceli. Koža koja je već oštećena znatno je podložnija daljim, često i ozbiljnijim oštećenjima.

2. Ohladite kožu

Hlađenje hladnim oblogom ili tušem pomaže ublažavanju upale, bola, peckanja i svraba. Važno je da hladne obloge ne stavljate direktno na kožu, već ih umotajte u peškir i držite do 20 minuta odjednom. Tuširanje hladnom vodom pomoći će da se isperu ostaci hlora ili soli koji dodatno nadražuju kožu.

3. Kupka sa zobenom kašom ili mlekom

Kupka sa fino mlevenom zobenom kašom ima protivupalna svojstva i pomaže u kontroli svraba. Ako nemate zobene kaše, dermatolozi preporučuju kupku od jednakih delova mleka i hladne vode, jer mlečni proteini i prirodna mlečna kiselina deluju umirujuće.

4. Hidratacija iznutra i spolja

Opečena koža zahteva znatno više vode, pa pojačajte unos tečnosti odmah nakon izlaganja suncu. Takođe, nakon tuširanja, dok je koža još vlažna, nanesite blagu hidratantnu kremu kako biste zadržali vlagu. Nastavite sa hidratacijom čak i tokom faze ljuštenja kože.

5. Nosite široku i prozračnu odeću

Poštedite kožu uske odeće i birajte široke krojeve od mekanih materijala koji pokrivaju što veću površinu kože.

6. Koristite aloe veru i peptide

Gel od čiste aloe vere ubrzava oporavak opekotina prvog i drugog stepena. Izbegavajte proizvode sa alkoholom jer isušuju kožu. Takođe, proizvodi koji sadrže peptide mogu pomoći u obnovi oštećenih stanica kože i potaknuti sintezu kolagena.

7. Ne dirajte kožu koja se ljušti ni plikove

Pustite kožu da sama zaceli. Ako se pojave plikovi, nikako ih ne bušite jer to drastično povećava rizik od infekcije. Ako plik sam pukne, očistite područje blagim antibakterijskim sapunom, nanesite malo vazelina i pokrijte sterilnim flasterom.

8. Budite oprezni pri sledećem izlaganju

Prevencija je najvažnija. Nosite odeću koja štiti od sunca, koristite šešire širokog oboda i nanosite kremu za sunčanje širokog spektra sa zaštitnim faktorom 30 ili višim. Ne zaboravite da ponovo nanesete kremu svaka dva sata, kao i nakon plivanja ili znojenja.

Autor: D.S.