STUDIJA OTKRIVA: Mladi koji koriste e-cigarete brže ostaju bez daha i imaju slabiju kondiciju!

Nova studija pokazala je da korišćenje e-cigareta, poznato kao "vejping", kod mladih može izazvati štetne posledice veoma slične onima koje uzrokuje pušenje klasičnih cigareta. Iako se e-cigarete često promovišu kao manje štetna alternativa, istraživači upozoravaju da one nikako nisu bezopasne.

Istraživanje obuhvatilo mlade od 18 do 30 godina

Istraživanje, koje su sproveli naučnici sa Univerziteta Mančester Metropolitan u Velikoj Britaniji, obuhvatilo je 75 osoba podeljenih u tri grupe: nepušače, korisnike e-cigareta koji nikada nisu pušili duvan i pušače duvana.

Cilj je bio utvrditi da li postoje sličnosti u uticaju na organizam između korisnika e-cigareta i pušača klasičnih cigareta.

Rezultati: Kondicija slabija za 15 odsto

Rezultati su pokazali da korišćenje e-cigareta ima gotovo identičan negativan efekat na fizičku spremnost kao i pušenje. U poređenju sa osobama koje ne konzumiraju ni duvan ni e-cigarete, obe grupe pušača pokazale su:

Slabiju funkciju krvnih sudova;

Manju sposobnost vežbanja;

Manje efikasno disanje tokom fizičkog napora.

Tokom testiranja na sobnom biciklu, pokazalo se da pušači i korisnici e-cigareta imaju oko 15 odsto niži unos kiseonika. Takođe, kod njih se mlečna kiselina u krvi nakupljala brže, što je dovodilo do ranije zadihanosti, umora i neprijatnog osećaja u nogama.

Znakovi upale krvnih sudova

Dodatne analize, uključujući ultrazvučne preglede i testove krvi, otkrile su znakove upale krvnih sudova i kod pušača duvana i kod korisnika e-cigareta. Istraživači naglašavaju da ovi štetni procesi mogu nastati čak i kod mladih ljudi koji su inače zdravi i imaju urednu funkciju pluća.

"Posledice su veoma slične pušenju. I vejping i duvan kod aktivnih i zdravih mladih osoba dovode do smanjenja kapaciteta za vežbanje, bržeg zamaranja i zadihanosti", istakao je vodeći autor istraživanja, dr Azmi Fejsal.

On je dodao da su ovi rezultati važni kako za javnost i zdravstvene radnike, tako i za regulatorna tela, posebno zbog sve većeg broja mladih koji nikada nisu pušili, ali se odlučuju za korišćenje e-cigareta.

Autor: D.S.