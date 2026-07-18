Spavate osam sati, a budite se iscrpljeni? Ove svakodnevne navike mogu biti glavni krivac za vaš umor!

Nije dovoljno samo da odspavate dovoljno dugo – kvalitet sna često narušavaju greške koje mnogi prave iz dana u dan, a da toga nisu ni svesni.

Mnogi veruju da je osam sati sna garancija da će se probuditi odmorni i puni energije. Međutim, ako se i posle cele noći osećate umorno, bezvoljno i teško ustajete iz kreveta, problem možda nije u dužini sna, već u njegovom kvalitetu. Na to mogu uticati brojne svakodnevne navike koje remete prirodne procese oporavka organizma.

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje mobilnog telefona, tableta ili računara neposredno pred spavanje. Plava svetlost ekrana može da oteža uspavljivanje i poremeti prirodni ritam organizma, zbog čega san postaje plići i manje okrepljujući. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se elektronski uređaji ostave po strani najmanje sat vremena pre odlaska u krevet.

Kasni i obilni obroci, kao i preteran unos kofeina ili alkohola u večernjim satima, takođe mogu negativno uticati na san. Iako alkohol kod nekih ljudi izaziva pospanost, on može narušiti kontinuitet sna i dovesti do češćih buđenja tokom noći. S druge strane, kafa i energetski napici mogu zadržati organizam u stanju budnosti mnogo duže nego što mnogi očekuju.

Na kvalitet odmora utiče i prostorija u kojoj spavate. Previsoka temperatura, buka, svetlost ili neudoban dušek mogu sprečiti organizam da uđe u najdublje faze sna, koje su ključne za fizički i mentalni oporavak. Redovno provetravanje sobe i održavanje prijatne temperature često mogu napraviti veliku razliku.

Ako se uprkos zdravim navikama duže vreme budite umorni, pospani ili imate osećaj da san nije okrepljujući, bilo bi dobro da razgovarate sa lekarom. U pojedinim slučajevima uzrok mogu biti poremećaji spavanja ili druga zdravstvena stanja koja zahtevaju stručnu procenu. Kvalitetan san nije važan samo za dobro raspoloženje – on predstavlja jedan od temelja dobrog zdravlja, koncentracije i svakodnevnog funkcionisanja.

Autor: S.Paunović