Ne ignorišite žeđ: Organizam šalje jasna upozorenja kada mu nedostaje tečnost, a posledice mogu biti ozbiljne!

Mnogi se sete da popiju vodu tek kada osete jaku žeđ, ali tada je telo već počelo da pokazuje prve znake dehidratacije.

Voda je neophodna za gotovo sve procese u organizmu – od regulacije telesne temperature i pravilnog rada srca do varenja i funkcionisanja mozga. Kada ne unosimo dovoljno tečnosti, telo vrlo brzo počinje da šalje upozorenja, iako ih mnogi u početku ne prepoznaju ili ih pripisuju umoru i stresu.

Jedan od prvih znakova dehidratacije jesu suva usta, glavobolja, osećaj malaksalosti i pad koncentracije. Čak i manji nedostatak tečnosti može uticati na raspoloženje, sposobnost razmišljanja i fizičku izdržljivost. Zbog toga je važno piti vodu tokom celog dana, a ne čekati da žeđ postane izražena.

Posebno treba biti oprezan tokom letnjih meseci i za vreme visokih temperatura, kada organizam gubi više tečnosti znojenjem. Rizik od dehidratacije povećava se i tokom fizičke aktivnosti, kao i kod starijih osoba i dece, koji ponekad ne osećaju žeđ dovoljno intenzivno ili je ne mogu jasno izraziti.

Pored vode, organizam tečnost dobija i iz voća, povrća i drugih napitaka, ali voda ostaje najbolji izbor za svakodnevnu hidrataciju. Gazirana i zaslađena pića mogu sadržati velike količine šećera, dok napici sa kofeinom ne bi trebalo da budu jedini izvor tečnosti tokom dana.

Redovna hidratacija jedna je od najjednostavnijih navika koje mogu doprineti boljem zdravlju i većem nivou energije. Ako primetite da ste često žedni, da vam je mokraća tamnije boje ili osećate uporan umor i vrtoglavicu, to može biti znak da organizmu nedostaje tečnost. Zato flašica vode ne bi trebalo da bude samo dodatak u torbi, već saveznik vašeg zdravlja svakog dana.

Autor: S.Paunović