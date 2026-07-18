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Ne ignorišite žeđ: Organizam šalje jasna upozorenja kada mu nedostaje tečnost, a posledice mogu biti ozbiljne!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Mnogi se sete da popiju vodu tek kada osete jaku žeđ, ali tada je telo već počelo da pokazuje prve znake dehidratacije.

Voda je neophodna za gotovo sve procese u organizmu – od regulacije telesne temperature i pravilnog rada srca do varenja i funkcionisanja mozga. Kada ne unosimo dovoljno tečnosti, telo vrlo brzo počinje da šalje upozorenja, iako ih mnogi u početku ne prepoznaju ili ih pripisuju umoru i stresu.

Jedan od prvih znakova dehidratacije jesu suva usta, glavobolja, osećaj malaksalosti i pad koncentracije. Čak i manji nedostatak tečnosti može uticati na raspoloženje, sposobnost razmišljanja i fizičku izdržljivost. Zbog toga je važno piti vodu tokom celog dana, a ne čekati da žeđ postane izražena.

Posebno treba biti oprezan tokom letnjih meseci i za vreme visokih temperatura, kada organizam gubi više tečnosti znojenjem. Rizik od dehidratacije povećava se i tokom fizičke aktivnosti, kao i kod starijih osoba i dece, koji ponekad ne osećaju žeđ dovoljno intenzivno ili je ne mogu jasno izraziti.

Pored vode, organizam tečnost dobija i iz voća, povrća i drugih napitaka, ali voda ostaje najbolji izbor za svakodnevnu hidrataciju. Gazirana i zaslađena pića mogu sadržati velike količine šećera, dok napici sa kofeinom ne bi trebalo da budu jedini izvor tečnosti tokom dana.

Foto: Pixabay.com

Redovna hidratacija jedna je od najjednostavnijih navika koje mogu doprineti boljem zdravlju i većem nivou energije. Ako primetite da ste često žedni, da vam je mokraća tamnije boje ili osećate uporan umor i vrtoglavicu, to može biti znak da organizmu nedostaje tečnost. Zato flašica vode ne bi trebalo da bude samo dodatak u torbi, već saveznik vašeg zdravlja svakog dana.

Autor: S.Paunović

#Redovna hidratacija

#Voda

#Zdravlje

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