NAUČNICI OTKRILI: Kombinacija ovih navika usporava starenje kod muškaraca!

Jednostavne promene životnih navika mogle bi usporiti biološki proces starenja kod muškaraca, sugeriše novo istraživanje koje je proučavalo kako kombinacija običnog jogurta, prilagođene ishrane i laganog vežbanja utiče na organizam. Studija, objavljena u časopisu Aging, pratila je muškarce u dobi od 50 do 74 godine tokom tromesečnog perioda.

Protokol istraživanja

U kliničkom ispitivanju učestvovalo je 48 muškaraca sa prekomernom telesnom težinom iz Japana. Bili su podeljeni u dve grupe. Tokom 12 nedelja, polovina sudionika pridržavala se strogo strukturiranog programa, dok je druga, kontrolna grupa, zadržala svoje uobičajene navike.

Program za intervencijsku grupu uključivao je:

Svakodnevnu konzumaciju 100 grama običnog jogurta.

Individualizovane savete o ishrani: Smanjenje prejedanja, izbegavanje grickalica i izbacivanje zaslađenih pića.

Lagana fizička aktivnost: Hodanje ili korišćenje sprave za stepenice oko 30 minuta dnevno, najmanje tri puta nedeljno.

Merenje stanične dobi

Kako bi izmerili učinak ovih promena, naučnici su pre i nakon istraživanja prikupili uzorke krvi svih sudionika. Analizirali su DNK na hemijske promene koje služe kao pokazatelji stanične dobi koristeći alat DunedinPACE, koji izračunava preciznu brzinu kojom telo pojedinca trenutno stari.

Značajno usporavanje biološkog starenja

Muškarci koji su konzumirali probiotički jogurt, prilagodili ishranu i vežbali pokazali su statistički značajno smanjenje brzine starenja u poređenju sa kontrolnom grupom. U proseku, brzina njihovog biološkog starenja usporila se za otprilike 2.2%.

Važno je napomenuti da se usporavanje starenja dogodilo nezavisno od gubitka težine, što znači da nije bilo direktno povezano sa promenama indeksa telesne mase sudionika. Istraživači su takođe zabeležili primetno poboljšanje specifičnog DNK markera povezanog sa funkcijom bubrega.

Kombinovani učinak i buduća istraživanja

Budući da je studija kombinovala tri različita faktora – probiotike, ishranu i vežbanje – autori su zaključili da se dobrobiti ne mogu pripisati nijednoj pojedinačnoj komponenti. Umesto toga, čini se da je usporena stopa starenja rezultat njihovog kombinovanog učinka.

Istraživači su istakli ograničenja studije, uključujući mali uzorak, kratko trajanje i činjenicu da su sudionici bili isključivo muškarci sa prekomernom težinom iz jedne nacionalne grupe. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li se ove kratkoročne biološke promene pretočiti u trajne, dugoročne zdravstvene koristi.

Autor: D.S.