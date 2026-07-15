Nova nada u borbi protiv Alchajmera: Test iz krvi otkriva rizik deceniju pre simptoma

Novo istraživanje pokazalo je da bi analiza krvi mogla da proceni rizik od razvoja Alchajmerove bolesti kod naizgled zdravih starijih osoba čak deset godina pre pojave prvih simptoma.

Test meri protein p-tau217, koji je povezan sa promenama u mozgu karakterističnim za Alchajmerovu bolest. Kod osoba koje imaju visok nivo ovog proteina, rizik od razvoja kognitivnog oštećenja iznosio je 38 odsto u narednih pet godina, dok je u periodu od deset godina dostizao čak 78 odsto.

Naučnici ističu da ovaj test za sada nije namenjen širokoj, rutinskoj upotrebi, već bi prvenstveno mogao da bude koristan za izbor učesnika u kliničkim ispitivanjima novih lekova i preventivnih terapija.

Stručnjaci ipak naglašavaju da ovi rezultati ne menjaju postojeće preporuke za očuvanje zdravlja mozga, poput pravilne ishrane, redovne fizičke aktivnosti, kvalitetnog sna i održavanja društvenih kontakata.

Takođe upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdila dugoročna preciznost i pouzdanost ovog testa.

Autor: S.M.