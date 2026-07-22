Čaša koja lako postaje navika: Alkohol ostavlja posledice koje mnogi primete tek kada bude kasno!

Iako je često deo slavlja i druženja, prekomerna konzumacija alkohola može ozbiljno ugroziti fizičko i mentalno zdravlje, ali i narušiti odnose sa porodicom i okruženjem.

Alkohol je duboko ukorenjen u društvenim običajima i mnogi ga povezuju sa opuštanjem, proslavama i dobrim raspoloženjem. Međutim, granica između povremenog uživanja i štetne navike često je mnogo tanja nego što se čini. Redovna ili prekomerna konzumacija alkohola povećava rizik od brojnih zdravstvenih problema, a posledice se neretko razvijaju postepeno, bez jasnih upozorenja.

Jedan od organa koji najviše trpi jeste jetra. Dugotrajno konzumiranje alkohola može dovesti do masne jetre, alkoholnog hepatitisa, ciroze, pa čak i povećanog rizika od raka jetre. Pored toga, alkohol negativno utiče na srce i krvne sudove, povećava rizik od visokog krvnog pritiska, moždanog udara i poremećaja srčanog ritma, dok istovremeno slabi imunitet i otežava organizmu da se izbori sa infekcijama.

Posledice nisu samo fizičke. Alkohol može pogoršati anksioznost i depresiju, narušiti kvalitet sna, oslabiti koncentraciju i sposobnost donošenja odluka. Kod pojedinih osoba razvija se psihička i fizička zavisnost, zbog čega prestanak konzumacije postaje izuzetno težak bez stručne pomoći. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da alkohol nije rešenje za stres, tugu ili svakodnevne probleme.

Posebno zabrinjava činjenica da alkohol značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, povreda i nasilnog ponašanja. Pod njegovim dejstvom ljudi češće donose impulsivne odluke, ulaze u konflikte ili se upuštaju u rizična ponašanja koja mogu imati ozbiljne posledice po njih i druge. Zbog toga odgovorno ponašanje podrazumeva da osoba koja je konzumirala alkohol ne seda za volan i ne upravlja mašinama koje zahtevaju punu koncentraciju.

Najbolja zaštita jeste umerenost ili potpuno izbegavanje alkohola, posebno kod trudnica, maloletnika i osoba koje imaju određena hronična oboljenja ili koriste lekove koji ne smeju da se kombinuju sa alkoholom. Stručnjaci ističu da briga o zdravlju počinje svakodnevnim izborima, a upravo odluka da se alkohol konzumira odgovorno ili da se u potpunosti izbegne može imati dugoročno pozitivan uticaj na kvalitet života, fizičko zdravlje i mentalno blagostanje.

Autor: S.Paunović