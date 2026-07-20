Najbolja navika za mršavljenje nakon 50.: Zaboravite na brojanje kalorija, ključ je u ovoj jednoj stvari!

Zaboravite na stroge dijete nakon pedesete jer se tijelo mijenja i to više jednostavno ne pali. Ključna caka je ubaciti 30 do 50 grama proteina u svaki obrok za jaku sitost i stabilan šećer. Proteini spašavaju mišiće i bude uspavani metabolizam, pogotovo ako u priču ubacite i utege.

Mršavljenje nakon pedesete mnogima postaje teže nego prije jer se s godinama mijenjaju mišićna masa, hormoni i metabolizam. Zbog toga dijete koje su nekad davale rezultate često više nisu jednako učinkovite. Nutricionisti ističu da rješenje nije u strogim dijetama ni brojanju svake kalorije, već u stvaranju održivih prehrambenih navika, piše EatingWell.

Jedna od najvažnijih navika jest uključivanje proteina u svaki obrok. "Jedna od najboljih navika za mršavljenje nakon pedesete jest davanje prioriteta proteinima pri svakom jelu", kaže nutricionistica dr. Lisa Young za EatingWell. Ističe da je riječ o jednostavnoj promjeni koja uzima u obzir prirodne promjene povezane sa starenjem i lako se može primijeniti u svakodnevnoj prehrani.

Zašto su proteini važni?

Young objašnjava da se s godinama prirodno gubi mišićna masa, a upravo mišići pomažu održavati brži metabolizam. Taj proces poznat je kao sarkopenija, a istraživanja pokazuju da prehrana bogata proteinima, u kombinaciji s tjelovježbom, može pomoći u očuvanju mišića tijekom mršavljenja. Proteini tijelu osiguravaju gradivne tvari potrebne za očuvanje mišićne mase.

Osim toga, proteini pridonose duljem osjećaju sitosti i mogu smanjiti potrebu za grickanjem između obroka. Istraživanja pokazuju da utječu na hormone koji reguliraju apetit, pa obroci bogati proteinima mogu pomoći u prirodnom smanjenju ukupnog unosa kalorija.

Nutricionistica Maggie Bell preporučuje unos od 30 do 50 grama proteina po obroku, jer tako podržavaju očuvanje mišića, povećavaju sitost i pomažu održati stabilnu razinu šećera u krvi. Kod žena su proteini posebno važni tijekom i nakon menopauze.

Whitney Stuart, također nutricionistica, objašnjava da pad estrogena ubrzava gubitak mišićne mase, što može usporiti metabolizam i otežati održavanje tjelesne težine. Istraživanja pokazuju da se najbolji rezultati postižu kada se prehrana bogata proteinima kombinira s treningom snage, kvalitetnim snom i dobrim planiranjem obroka.

Autor: D.S.