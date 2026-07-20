ALARM U BEOGRADU! Mladi se masovno žale na OVU opasnu tegobu, ako je ignorišete može biti KOBNO: Doktorka upozorila, ako traje duže od 15 minuta ODMAH ZOVITE HITNU

Tokom protekle noći ekipe beogradske Hitne pomoći intervenisale su zbog jednog akutnog infarkta miokarda, a pacijent je hitno prevezen u Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". Istovremeno, lekari upozoravaju da je u poslednje vreme povećan broj poziva građana, među kojima je sve više mlađih osoba koje prijavljuju bol u grudima.

Dežurna doktorka Hitne pomoći dr Milena Popović istakla je da bol u grudima ne treba ignorisati bez obzira na godine, jer može biti znak ozbiljnog problema i otkrila kada se javlja "crvena zastavica", odnosno kada moramo da odemo kod lekara!

- Tokom noći imali smo jedan akutni koronarni sindrom, odnosno akutni infarkt miokarda. Pacijent je prevezen u salu na Dedinju - rekla je dr Popović za Javni servis.

Povećan broj poziv zbog bola u grudima

Ona je naglasila da se broj poziva na broj 194, odnosno Hitne pomoći, zbog bola u grudima povećava, kao i da među pacijentima ima dosta mlađih ljudi koji često smatraju da ozbiljan srčani problem nije moguć u njihovim godinama.

Na pitanje kada je bol u grudima alarm za odlazak kod lekara, dr Popović otkriva da postoje simptomi koji zahtevaju hitan pregled.

"Ako bol traje duže od 15 minuta, ako se širi u nadlaktice, podlaktice ili vrat, ako se javlja trnjenje vilice, to su ozbiljni upozoravajući znaci. Pored toga, opšta malaksalost, izražena slabost, mučnina ili naglo povraćanje takođe mogu biti uvod u akutni koronarni događaj", upozorila je doktorka.

Kako ističe, srčani problemi ne moraju uvek da se ispolje klasičnim jakim bolom u grudima, zbog čega simptome ne treba zanemarivati niti pripisivati isključivo stresu ili umoru.

Lekari apeluju na građane da, ukoliko primete navedene tegobe, ne odlažu odlazak kod lekara ili poziv Hitnoj pomoći, jer pravovremena reakcija može biti presudna u sprečavanju najtežih posledica akutnog infarkta miokarda.

Autor: A.A.