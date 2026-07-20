AKTUELNO

Lifestyle

ALARM U BEOGRADU! Mladi se masovno žale na OVU opasnu tegobu, ako je ignorišete može biti KOBNO: Doktorka upozorila, ako traje duže od 15 minuta ODMAH ZOVITE HITNU

Izvor: Blic.rs, Foto: Pixabay.com ||

Tokom protekle noći ekipe beogradske Hitne pomoći intervenisale su zbog jednog akutnog infarkta miokarda, a pacijent je hitno prevezen u Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". Istovremeno, lekari upozoravaju da je u poslednje vreme povećan broj poziva građana, među kojima je sve više mlađih osoba koje prijavljuju bol u grudima.

Dežurna doktorka Hitne pomoći dr Milena Popović istakla je da bol u grudima ne treba ignorisati bez obzira na godine, jer može biti znak ozbiljnog problema i otkrila kada se javlja "crvena zastavica", odnosno kada moramo da odemo kod lekara!

- Tokom noći imali smo jedan akutni koronarni sindrom, odnosno akutni infarkt miokarda. Pacijent je prevezen u salu na Dedinju - rekla je dr Popović za Javni servis.

Povećan broj poziv zbog bola u grudima

Ona je naglasila da se broj poziva na broj 194, odnosno Hitne pomoći, zbog bola u grudima povećava, kao i da među pacijentima ima dosta mlađih ljudi koji često smatraju da ozbiljan srčani problem nije moguć u njihovim godinama.

Na pitanje kada je bol u grudima alarm za odlazak kod lekara, dr Popović otkriva da postoje simptomi koji zahtevaju hitan pregled.

"Ako bol traje duže od 15 minuta, ako se širi u nadlaktice, podlaktice ili vrat, ako se javlja trnjenje vilice, to su ozbiljni upozoravajući znaci. Pored toga, opšta malaksalost, izražena slabost, mučnina ili naglo povraćanje takođe mogu biti uvod u akutni koronarni događaj", upozorila je doktorka.

Kako ističe, srčani problemi ne moraju uvek da se ispolje klasičnim jakim bolom u grudima, zbog čega simptome ne treba zanemarivati niti pripisivati isključivo stresu ili umoru.

Lekari apeluju na građane da, ukoliko primete navedene tegobe, ne odlažu odlazak kod lekara ili poziv Hitnoj pomoći, jer pravovremena reakcija može biti presudna u sprečavanju najtežih posledica akutnog infarkta miokarda.

Autor: A.A.

#Beograd

#alarm

#lekari

#tegoba

POVEZANE VESTI

Hronika

Tri saobraćajke tokom noći u Beogradu: Više osoba povređeno

Hronika

Troje povređenih u udesima u Beogradu! Hitna pomoć intervenisala i više puta zbog uličnih tuča

Beograd

Hitna pomoć u Beogradu: 12 intervencija na javnim mestima, najčešće zbog alkohola i povreda

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Brojne intervencije zbog hipertenzičara i hroničnih bolesnika

Beograd

Pune ruke posla za Hitnu pomoć u Beogradu: Šestoro ljudi povređeno u tri saobraćajne nezgode!

Beograd

BURNA NOĆ U BEOGRADU: Udes u Karađorđevoj, Hitna intervenisala 127 puta, najviše poziva bilo zbog alkoholisanih lica