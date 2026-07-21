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LEKARI IZDVAJAJU 7 SUPLEMENATA: Ovi dodaci prehrani pomažu u borbi protiv starenja i čuvaju zdravlje stanica

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Iako čarobne pilule za mladost ne postoje, dodaci prehrani poput kreatina, vitamina D, resveratrola i taurina mogu podržati zdravo starenje i produljiti životni vek jer izravno utiču na zdravlje ćelija, piše Health.com.

Ipak, sami suplementi nisu dovoljni – ključnu ulogu ima cjelokupan stil života, od uravnotežene ishrane i tjelovježbe do upravljanja stresom.

Sedam ključnih suplemenata za dugovečnost

Različiti dodaci prehrani mogu pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa, podržati rad ćelija, očuvati zdravlje kostiju i poboljšati kognitivne funkcije:

Kreatin: Aminokiselina nužna za opskrbu ćelija energijom. Može povećati snagu i mišićnu masu, poboljšati kognitivne funkcije, smanjiti rizik od padova, ublažiti upalne procese i usporiti gubitak koštane mase (posebno koristan ženama nakon menopauze).

Kurkumin: Prirodni biljni spoj iz kurkume koji deluje kao antioksidans, smanjuje upale, jača imunitet i utiče na proteine koji učestvuju u starenju ćelija, regulišući oksidativni stres i popravak DNK.

Magnezijum: Esencijalni mineral ključan za rad mišića i nerava, kontrolu šećera, regulaciju krvnog pritiska, kvalitetan san i zdravlje mozga. Manjak je čest kod starijih osoba, što povećava rizik od upala.

Niacin i nikotinamid: Vitamin B3 koji se u telu prerađuje u enzim NAD, ključan za proizvodnju ćelijske energije, komunikaciju među ćelijama i održavanje njihovih funkcija. Niske razine NAD-a povezuju se s kognitivnim problemima i upalama.

Resveratrol: Prirodna tvar prisutna u grožđu i crnom vinu s antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Štiti zdravlje mozga, reguliše rad mitohondrija i kontroliše programiranu ćelijsku smrt.

Taurin: Neesencijalna aminokiselina čija razina s godinama opada. Pomaže u održavanju funkcije mitohondrija, ograničava oštećenja DNK i reguliše upale.

Vitamin D: Ključan za zdravlje kostiju, rast ćelija i imunitet. Smanjuje oksidativni stres i sprečava oštećenja DNK, dok niske razine kod starijih osoba mogu ubrzati starenje.

Pre uzimanja bilo kojeg suplementa na svoju ruku obavezno se posavetujte sa svojim lekarom.

Autor: D.S.

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