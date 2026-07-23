LEKAR OTKRIO NAMIRNICE KOJE SLABE KOSU: Letnji poroci poput roštilja i slatkiša kradu kosi ključne nutrijente

Leto donosi opušteniji ritam, godišnje odmore, druženja i češće obroke na otvorenom, no neke omiljene sezonske namirnice mogle bi negativno uticati na zdravlje kose. Dok se većina ljudi tokom toplijih meseci fokusira na zaštitu kože od sunca i dovoljan unos tečnosti, ishrana takođe igra važnu ulogu u izgledu i kvalitetu kose. Nedostatak određenih vitamina, minerala i proteina može poremetiti prirodni ciklus rasta kose i doprineti njenom pojačanom ispadanju.

Dr Emrah Cinik, osnivač klinike Dr Cinik Hair Clinic, upozorava da neke popularne letnje namirnice same po sebi nisu problem, ali mogu postati loš izbor ako često zamenjuju nutritivno bogatije obroke.

Sladoled – Omiljena letnja poslastica može biti problem ako se jede prečesto, ponajviše zbog velike količine šećera. Redovan unos velikih količina šećera može podstaći upalne procese u telu, negativno uticati na okruženje u kojem se nalaze folikuli dlake i otežati stvaranje zdravih vlasi.

Kobasice – Prerađeno meso sa letnjih roštilja često sadrži puno nezdravih masti, a malo hranljivih materija važnih za rast kose. Folikulima su potrebni proteini, vitamini i minerali, a ishrana bogata prerađenom hranom može otežati njihov unos.

Kokteli – Preterivanje sa alkoholnim pićima dehidrira organizam, dok je dobra hidratacija važna za zdravlje vlasišta. Osim toga, alkohol može otežati apsorpciju važnih nutrijenata poput cinka, gvožđa i vitamina B skupine koji učestvuju u rastu kose.

Pomfrit – Pržena hrana bogata nezdravim mastima može podstaći upalne procese i uticati na stanje vlasišta. Kod nekih ljudi kosa zbog toga može postati suva, masnija ili sklonija pucanju.

Ledeni štapići – Ovi letnji favoriti često sadrže velike količine dodatog šećera i vrlo malo korisnih nutrijenata. Problem nastaje kada takva hrana počne u potpunosti da zamenjuje kvalitetnije obroke.

Iako povremeno uživanje u letnjim poslasticama neće uništiti zdravlje kose, stručnjaci upozoravaju da dugoročne prehrambene navike imaju važnu ulogu u njenom izgledu, jačini i kvalitetu.



Autor: D.S.