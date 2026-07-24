Jod, metabolizam i izgled kože – postoji li veza?

Celulit je estetski problem koji pogađa čak 90% žena, bez obzira na telesnu težinu. Iako se često vezuje za genetiku, način ishrane i fizičku aktivnost, novija istraživanja pokazuju da važnu ulogu u borbi protiv celulita igra i jedan mikronutrijent – JOD.

Zašto je jod važan?

Jod je esencijalni mineral neophodan za stvaranje hormona štitne žlezde. Ovi hormoni učestvuju u regulisanju metabolizma i načinu na koji telo koristi energiju.

Zbog toga jod doprinosi:

· radu štitne žlezde,

· stvaranju hormona štitne žlezde,

· metabolizmu stvaranja energije,

· funkcionisanju nervnog sistema,

· očuvanju kože.

Kako jod utiče na celulit?

Kada štitna žlezda ne proizvodi dovoljno hormona (što se često događa kod manjka joda), metabolizam se usporava, a masno tkivo i tečnost se zadržavaju u organizmu. Rezultat: koža postaje manje zategnuta, a celulit izraženiji.

Dr Marlene H., specijalista endokrinologije iz Frankfurta, navodi:

„Manjak joda je često neprepoznat uzrok zadržavanja vode i sporog sagorevanja masti – oba faktora direktno doprinose razvoju celulita.“

Kako osigurati dovoljan unos joda?

Najviše joda ima u morskoj ribi, algama i školjkama. Ipak, mnoge žene ne unose dovoljno joda, posebno ako izbegavaju so ili su na dijetama.

Lepota počinje ravnotežom

Ne postoji čudesno rešenje za celulit. Postoje, međutim, svakodnevne navike koje doprinose boljem tonusu kože i opštem osećaju vitalnosti.

Redovno kretanje, kvalitetna ishrana, dovoljan unos tečnosti i odgovarajući unos važnih minerala predstavljaju osnovu brige o organizmu iznutra.

Jod je važan deo te velike slagalice, jer je njegova uloga u normalnom radu štitne žlezde i metabolizma značajna.

Koža ne pokazuje samo kako je negujemo. Ponekad pokazuje i kako funkcionišemo iznutra.

Autor: D.B.