Samo jedna čaša pre doručka: Ovaj napitak smiruje nadutost i pokreće varenje već od prvog gutljaja

Mnogi dan započinju kafom, ali stručnjaci ističu da postoji jednostavan napitak koji može da pomogne varenju i ublaži osećaj nadutosti već ujutru.

Reč je o mlakoj vodi sa sveže ceđenim limunom, koju mnogi piju na prazan stomak. Ovaj napitak podstiče hidrataciju organizma nakon noćnog sna, može da stimuliše rad sistema za varenje i doprinese lakšem pražnjenju creva.

Limun sadrži vitamin C i antioksidanse, dok topla ili mlaka voda pomaže da se digestivni sistem "probudi". Iako nije čudotvorni lek niti topi kilograme, mnogi ljudi primećuju da redovno konzumiranje ovog napitka doprinosi manjem osećaju težine u stomaku i smanjenju nadutosti.

Za najbolje rezultate preporučuje se da popijete jednu čašu mlake vode sa sokom od pola limuna 20 do 30 minuta pre doručka. Nakon toga možete nastaviti sa uobičajenim jutarnjim obrokom.

Važno je napomenuti da osobe koje imaju gastritis, čir na želucu, izraženu gorušicu ili druge tegobe sa želucem treba da budu oprezne sa konzumiranjem limuna na prazan stomak i da se, po potrebi, posavetuju sa lekarom.

Uz uravnoteženu ishranu, dovoljno tečnosti i redovnu fizičku aktivnost, ovakav jutarnji ritual može biti jednostavan način da započnete dan sa manje nadutosti i boljim varenjem.

Autor: A.A.