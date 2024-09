Najstarija mačka na svetu uginula u naručju vlasnice: Srećna sam što smo tolike godine provele zajedno (FOTO)

Rozi, za koju se verovalo da je bila najstarija mačka na svetu, uginula je u 33. godini života.

Uginula je u svom doma u Noriču u Norfolku, a pored nje je bila vlasnica Lila Briset (73), preneo je Njujork post.

Rozi je rođena 1991. godine i bila je nezvanični nosilac titule "najstarije mačke" na svetu. Prvog juna napunila je 33 godine i uginula je u 152. godini u ekvivalentu u ljudskim godinama.

Lila, koja je usvojila Rozi kada je bila mače, rekla je da joj mnogo nedostaje.

- Nije joj bilo dobro, samo je ušla u hodnik kuće, legla i uginula. Ipak, bilo je mnogo lepih uspomena, srećna sam što smo proveli vreme zajedno - istakla je Lila.

World’s oldest cat dead at 33: ‘We had our time together’: Rosie, a fluffy tortoise-shell, will celebrate her 32nd birthday on June 1 with proud owner Lila Brissett, 72, who took her in as a kitten in 1991. https://t.co/R1DbqRneZz #BreakingNews pic.twitter.com/H6oowA1ThQ