Ne ignorišite signale: Ako vam je mačka budna i oglašava se noću, to znači samo jedno

Mačke su divno društvo, ali ponekad nas njihovo ponašanje može zbuniti. Tražili smo odgovore na 10 čudnih ponašanja mačaka kako bismo vam pomogli da bolje razumete svoje magične ljubimce.

1. „Ćaskaju“ sa pticama

Kada vide pticu kroz prozor, mačke često počnu da ispuštaju zvuk sličan škrgutanju zubima. Pobornici ponašanja mačaka nisu 100 posto sigurni zašto mačke to rade, ali pretpostavljaju da je to način izražavanja frustracije zbog nemogućnosti da izađu napolje i uhvate pticu. Drugi misle da su brzi pokreti viljuške zapravo deo pavlovskog instinkta kojim mačke pripremaju svoje mišiće za čin ubijanja plena.

2. „Stružu“ lice i bradu o ljude

Mačke to rade onima sa kojima su bliske. Naime, mačke na bradi imaju mirisne žlezde i na taj način sa vama dele feromone lica, kaže dr sc. Irena Petak, konsultant za ponašanje kućnih ljubimaca. Ovom simpatičnom akcijom mačka pozdravlja svog vlasnika i daje mu do znanja da mu veruje i da se oseća bezbedno. Ako vaša mačka ne „struže“ lice i bradu o vas, ne morate da brinete – možda jednostavno nije tip za takvo ponašanje.

3. Oni vam donose „poklone“

Mačke vole da pokažu svoj ulov tako što svom vlasniku donesu mrtvog miša, pticu ili insekta. Bihevioristi imaju nekoliko teorija zašto to rade. Jedna je da mačka imitira ponašanje svoje majke, koja je donela mrtav plen dok je bila mače. Vaš predator će možda želeti da podeli svoj plen sa vama kako bi vam zahvalio što ste ga hranili, ili će možda želeti da podeli svoj uspešan lov sa vama i da vam kaže da vas smatra prijateljem.

4. Žvaću plastiku i druge neobične stvari

Plastika, prljavština, tepih, žice, vunena ćebad – ako vaša mačka žvaće takve predmete, možda pati od stanja poznatog kao pika, koje se može javiti kod mačaka kao rezultat problema sa varenjem ili anksioznosti. Baš kao što ljudi grizu nokte ili prolaze prstima kroz kosu kada su nervozni, mačke grickaju neprehrambene predmete kada se osećaju anksiozno. Obratite pažnju ako vaša mačka počne da se ponaša ovako jer predmeti koje žvaće mogu oštetiti njene desni i probavni sistem. Ako vaš ljubimac uporno žvaće takve predmete, odnesite ga veterinaru.

5. Vole da leže u kutijama i drugim skučenim prostorima

Vaša mačka ima izbor raznih prostranih mesta za ležanje, ali ipak bira najuženije prostore, kao što su kartonska kutija ili umivaonik. I to nije ništa neobično. Mačke se osećaju sigurnije u malim prostorima. U divljini, mačke moraju da budu tihe i skrivene da bi preživele, a spavanje usred otvorenog prostora čini ih izloženijim većim grabežljivcima. S druge strane, skrivajući se u rupi, otežavaju grabežljivcima da ih pronađu. Dakle, sledeći put kada nađete svoju mačku kako spava u skučenom boksu, možete biti sigurni da mu je udobno. Mačke su fascinantne životinje! Oni žive sa nama ljudima oko 10.000 godina, a ipak su u ponašanju i izgledu i dalje zadržali većinu karakteristika svojih divljih predaka, kaže Petak.

6. Gledaju u tebe

Mačji pogled može izazvati nelagodu, ali ne brinite, maca ne pokušava da kontroliše vaš um. Verovatno pokušava da privuče vašu pažnju da biste je mogli nahraniti. Ako je ne zanima hrana, možda bi samo želela da zna šta radiš. Od svih mesoždera, mačke su najbrbljivije! Oni komuniciraju različitim glasovima, a mi ljudi ih razumemo, podstiču nas da ih mazimo i hranimo kada ‘plaču kao bebe’. Mačke brzo uče naše ponašanje i reči koje su važne iz njihove perspektive. Na primer, znaju da otvaranje frižidera ili šuštanje torbe znači hranu. Osim toga, uz pozitivno ohrabrenje, odnosno nagrađivanje, mačke se mogu dresirati, objašnjava Petak.

7. Mjauču noću

Plakanje i mjaukanje u kasnim satima može biti znak da mačka ima potrebu da lovi glodare i insekte. Njeni pokušaji da uhvati plen mogu dovesti do mjauka od oduševljenja ili, ako ne uspe da uhvati plen, do frustracije. Ako mački obezbedite dovoljno igre i aktivnosti tokom dana, ona će potrošiti višak energije i vi ćete potisnuti njenu potrebu za lovom. Nikada ne koristite laser za igranje sa mačkom. Ako je mačka starija i često prede noću, odvedite je kod veterinara jer bi to mogao biti ozbiljniji zdravstveni problem.

Autor: Aleksandra Aras