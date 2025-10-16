AKTUELNO

Lifestyle

Evo u čemu je razlika između zelenih i smeđih smrdibuba: Nije samo u boji

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Viđate ih svuda oko sebe i možda se primetili da ih ima i smeđih i zelenih – ali po čemu se ove dve vrste smrdibuba sve razlikuju?

Smrdibube poslednjih godina postali su česta pojava u domaćinstvima, a mnogi primećuju da postoje dve vrste – zeleni i smeđi. Iako na prvi pogled deluju slično, razlike među njima su značajne.

Zelene smrdibube

Zelene smrdibube su češći u toplijem delu godine. Njihova boja im pomaže da se kamufliraju u lišću, pa ih je teže primetiti. Hrane se biljkama i mogu naneti štetu povrtnjacima i voćnjacima, jer sišu sokove iz plodova i listova.

Smeđe smrdibube

Smeđe smrdibube su otporniji i često se pojavljuju u hladnijem periodu godine. Oni su invazivna vrsta koja se brzo širi i lako ulazi u domove tražeći zaklon. Za razliku od zelenih, poznati su po tome da mogu napraviti veću štetu poljoprivrednim kulturama.

Foto: Pixabay.com

Zašto su problematični

Obe vrste ispuštaju karakterističan neprijatan miris kada se osete ugroženo, što ih čini posebno nepoželjnim u zatvorenom prostoru. Osim toga, njihova brojnost i brzina razmnožavanja predstavljaju izazov za kontrolu.

Kako ih razlikovati i suzbiti

Najlakše ih je razlikovati po boji, ali i po periodu kada se pojavljuju. Stručnjaci savetuju da se mrežice na prozorima i vratima redovno proveravaju, a da se insekti uklanjaju mehanički, bez gnječenja, kako bi se izbeglo širenje neprijatnog mirisa.

Zelene i smeđe smrdibube nisu samo estetski problem, već i ozbiljna pretnja biljkama i usevima. Razumevanje razlika među njima pomaže da se lakše prepoznaju i na vreme preduzmu mere zaštite.

Autor: Marija Radić

#Smrdibube

#boja

#razlika

#smrdibuba

#štetnost

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Kako se rešiti smrdibuba: Nova najezda je tu, ima ih na svakom ćošku

Dom, Lepota i Moda

Prašak za pecivo i soda bikarbona nisu isto: Evo u čemu je razlika i za šta služe

Zadruga

STEFANI I ZOLA PONOVO ZAJEDNO: Zagrljeni i nasmejani kao nekad, Munja ne trepće dok ih posmatra! (VIDEO)

Lifestyle

Palačinke koje ne goje, a tope se u ustima: Dodajte samo 1 tajni sastojak i možete ih jesti do mile volje

Društvo

'NEŠTO UJEDA NOĆU, OSTAJU ČVOROVI' Invazija ovih insekata u Srbiji, preplavili kuće i stanove: Obratite pažnju na PET STVARI

Dom, Lepota i Moda

Evo kako da se oslobodite napasti: Uz ovaj efikasan trik rešićete se smrdibuba