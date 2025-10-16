Evo u čemu je razlika između zelenih i smeđih smrdibuba: Nije samo u boji

Viđate ih svuda oko sebe i možda se primetili da ih ima i smeđih i zelenih – ali po čemu se ove dve vrste smrdibuba sve razlikuju?

Smrdibube poslednjih godina postali su česta pojava u domaćinstvima, a mnogi primećuju da postoje dve vrste – zeleni i smeđi. Iako na prvi pogled deluju slično, razlike među njima su značajne.

Zelene smrdibube

Zelene smrdibube su češći u toplijem delu godine. Njihova boja im pomaže da se kamufliraju u lišću, pa ih je teže primetiti. Hrane se biljkama i mogu naneti štetu povrtnjacima i voćnjacima, jer sišu sokove iz plodova i listova.

Smeđe smrdibube

Smeđe smrdibube su otporniji i često se pojavljuju u hladnijem periodu godine. Oni su invazivna vrsta koja se brzo širi i lako ulazi u domove tražeći zaklon. Za razliku od zelenih, poznati su po tome da mogu napraviti veću štetu poljoprivrednim kulturama.

Zašto su problematični

Obe vrste ispuštaju karakterističan neprijatan miris kada se osete ugroženo, što ih čini posebno nepoželjnim u zatvorenom prostoru. Osim toga, njihova brojnost i brzina razmnožavanja predstavljaju izazov za kontrolu.

Kako ih razlikovati i suzbiti

Najlakše ih je razlikovati po boji, ali i po periodu kada se pojavljuju. Stručnjaci savetuju da se mrežice na prozorima i vratima redovno proveravaju, a da se insekti uklanjaju mehanički, bez gnječenja, kako bi se izbeglo širenje neprijatnog mirisa.

Zelene i smeđe smrdibube nisu samo estetski problem, već i ozbiljna pretnja biljkama i usevima. Razumevanje razlika među njima pomaže da se lakše prepoznaju i na vreme preduzmu mere zaštite.

Autor: Marija Radić