Pet suptilnih znakova da vas pas voli najviše: Jedan od njih može biti malo iritantan

Psi ne znaju da govore, ali znaju da vole – iskreno, odano i celim bićem. Dok ljudi ljubav izražavaju rečima i zagrljajima, psi to rade kroz ponašanje, pogled i blizinu. Neke znakove lako prepoznajemo, poput mahanja repom ili skakanja od sreće kada dođemo kući, ali postoje i oni skriveni, tihi načini na koje pas pokazuje da ste vi njegov omiljeni čovek.

1. Uvek vas prati – i kad to ne želite

Ako vaš pas stalno hoda za vama, čak i kada idete do kupatila, to nije samo radoznalost.

Psi su po prirodi društvene životinje koje traže sigurnost u svom “čoporu”, a vi ste njihov vođa i centar sveta. To što želi da bude uz vas znači da mu ulivate poverenje, da se oseća bezbedno – i da vas jednostavno obožava. Da, ponekad može biti naporno, ali za njega to je čista ljubav.

2. Spava pored vas

Spavanje je za pse vreme ranjivosti. Ako se pas uvije pored vas ili se smesti na vašem krevetu, to znači da vam potpuno veruje. U njegovom svetu, spavati blizu nekoga znači da ste “njegovi” i da uz vas nema straha. Osim što mu pruža sigurnost, vaš miris i toplina mu pomažu da se opusti – baš kao što se i vama spava mirnije kad je on tu.

3. Gleda vas pravo u oči

Postoji razlika između oštrog, napetog pogleda i onog mekog, punog poverenja. Kada vas pas pogleda nežno, sa opuštenim telom i blagim izrazom lica, to je njegov način da vam izrazi ljubav. Takav kontakt podstiče lučenje hormona oksitocina – istog onog koji se oslobađa kada roditelji gledaju u svoju bebu.

4. Priljubljuje se uz vas ili vas njuška

Kada se vaš pas nežno nasloni na vas, gurne njušku pod vašu ruku ili vam se „uvali“ u krilo, to nije samo potraga za maženjem. To je njegov način da se poveže i smiri, jer dodir s vama smanjuje nivo stresa i njemu i vama. Mnogi psi će to uraditi baš kada osete da ste tužni ili napeti – kao da žele da vas uteše na svoj tihi način. U njegovom svetu, to je najiskreniji izraz brige i ljubavi.

5. Podignute obrve i pseći “osmeh”

Možda niste znali, ali psi imaju svoj “govor lica”. Ako vaš ljubimac često pravi nežne izraze, pomera obrve ili deluje kao da se osmehuje – on svesno pokušava da komunicira s vama. Podizanje unutrašnjih obrva čini da mu oči izgledaju veće i toplije, što kod ljudi izaziva potrebu da ga zaštite i maze. Drugim rečima – zna tačno kako da vas razoruža.



Autor: Jovana Nerić