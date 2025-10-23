Šištanje i čudno disanje? Primetite na vreme da vaša mačka ima astmu

Mačja astma je hronično oboljenje disajnih puteva koje može ozbiljno uticati na svakodnevni život ljubimca. To stanje nastaje kada bronhije – sitni putevi u plućima – postanu upaljeni i suženi, otežavajući normalan protok vazduha i izazivajući nelagodnost.

Okidači mogu biti razni – alergije, iritanti iz okoline poput prašine, dima ili hemijskih mirisa, ali i respiratorne infekcije. Iako ne postoji potpuni lek, rana identifikacija simptoma i pravovremena veterinarska podrška značajno mogu ublažiti tegobe i poboljšati svakodnevno funkcionisanje mačke.

U početku, znakovi se često javljaju povremeno i neupadljivo, pa vlasnici ponekad ne povežu simptome sa respiratornim problemom. Tipično se primećuju zvukovi poput zviždanja ili šuštanja tokom disanja, naročito pri udisaju ili izdisaju.

Šištanje i zviždanje – alarm za astmu

Kada disajni putevi postanu nadraženi i suženi, vazduh prolazi kroz skučen prostor sa otporom, što stvara karakteristične zvuke zviždanja ili šuštanja.

Ovaj simptom često se pojavljuje pri udisaju, ali može biti prisutan i pri izdisaju, naročito u fazama pogoršanja. Često vlasnici pomisle da je u pitanju običan kašalj ili dah, ali ako zvuk traje duže ili se ponavlja, ne treba ga ignorisati.

Uporan i suv kašalj nije dobar znak

Jedan od čestih simptoma kod mačje astme je kašalj – suv, “čist”, ponekad podsećajući na pokušaj izbacivanja dlake ili sluzi.

U nekim slučajevima kašalj može biti produktivan, praćen izbacivanjem sluzi ili pene. Kada se kašalj stalno ponavlja, ponekad bez očiglednog razloga, treba ga ozbiljno uzeti u obzir kao signal da nešto nije u redu sa disajnim sistemom.

Povećan napor pri disanju je dokaz da je vreme za veterinara

Kako bolest napreduje, disanje postaje sve otežanije. Mačka može koristiti dodatne mišiće za disanje – stomak, rebra, vrat – da bi pokrenula vazduh. Često će zauzeti karakterističan položaj: telo nisko uz pod, vrat ispružen, glava blago nadole kako bi olakšala disanje.

Otvorena usta, ubrzano disanje, pomeranje bočnih zidova grudnog koša i slabost su jasno vidljivi znaci da respiratorni sistem ne funkcioniše pravilno.Najbolje je da odvedete vašu ljubimicu kod veterinara, koji će joj dati odgovarajuću terapiju.



Autor: Jovana Nerić