Vaš pas stalno spava? Evo koliko mu je zapravo sna potrebno i kada je vreme za uzbunu

Mnogi vlasnici iznenade se kada otkriju da njihov ljubimac provodi i do dve trećine dana spavajući. U proseku, odrasli psi spavaju od 12 do 14 sati dnevno, dok štenadima, starijim psima i nekim velikim rasama poput mastifa ili buldoga može biti potrebno i do 18 sati sna. Razlog za to leži u načinu na koji psi troše energiju — njihovi ciklusi aktivnosti i odmora znatno su kraći od ljudskih, pa im telo instinktivno traži više perioda mirovanja.

Kao i kod ljudi, san kod pasa ima ključnu ulogu u oporavku organizma, jačanju imuniteta i zdravlju nervnog sistema. Tokom dubokog sna, pas regeneriše ćelije, uravnotežava hormone i obnavlja mišiće nakon fizičke aktivnosti.

Nedostatak sna može dovesti do razdražljivosti, manjka koncentracije i slabljenja imuniteta. Zato nije čudo što psi toliko uživaju u dremanju — njihov san je, u suštini, način da održe svoje telo u ravnoteži i dobrom stanju.

Kada pas previše spava i vreme je za posetu veterinaru?

Iako mnogo spavanja može delovati bezazleno, važno je obratiti pažnju na promene u navikama. Ako vaš pas iznenada počne da spava više nego ranije, izbegava igru, ne reaguje na pozive ili ima manji apetit, to može ukazivati na zdravstveni problem — od anemije i bolesti štitne žlezde, do depresije ili bola u zglobovima.

U tim slučajevima preporučuje se poseta veterinaru, jer samo stručno mišljenje može otkriti pravi uzrok.

Kako obezbediti svom krznenom prijatelju kvalitetan san?

Za dobar san nije važan samo broj sati, već i kvalitet odmora. Obavezno mu omogućite mirno i udobno mesto za spavanje, daleko od buke i promaje. Psi vole rutinu, pa im pokušajte omogućiti da idu na spavanje i bude se u približno isto vreme.

Redovna fizička aktivnost i mentalna stimulacija tokom dana takođe doprinose boljem snu. I zapamtite — pas koji mirno spava, sanja i povremeno „trza šapama“, verovatno je srećan i zdrav ljubimac.

Autor: Jovana Nerić