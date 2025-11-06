Zašto mačke obeležavaju teritoriju i grebu nameštaj? Stručnjaci otkrivaju pravo značenje njihovog ponašanja

Mačke su, baš kao i psi, izrazito teritorijalne životinje. Iako njihovo ponašanje deluje suptilnije, njihov svet se u velikoj meri zasniva na mirisu i ritualima obeležavanja prostora. Svaka mačka instinktivno oseća potrebu da obeleži mesto koje smatra svojim – bilo da je to dom, dvorište, čovek ili komad nameštaja. Na taj način ona stvara osećaj sigurnosti, ali i šalje poruku drugim životinjama: „Ovo je moje.“

Za razliku od pasa, koji to rade mokrenjem, mačke koriste feromone – hemijske supstance koje luče putem žlezda na glavi, šapama i repu. Ovi mirisi su za nas neprimetni, ali su mačkama glavni način komunikacije.

Trljanjem ostavlja svoj miris i emocije

Kada mačka trlja glavu ili telo o vas, zid, sto ili kauč, ona zapravo ostavlja trag svog mirisa. U tom trenutku aktiviraju se žlezde koje ispuštaju feromone, signalizujući da je to njen prostor, ali i da se u njemu oseća prijatno. Ovaj gest, iako često deluje kao nežnost, ima dublje značenje – to je njen način da kaže „prihvatam te, deo si mog sveta.“



Mačke tako obeležavaju ne samo prostor, već i ljude koje vole. Ukoliko vam se često trlja o noge ili lice, to je znak da vas doživljava kao deo svoje teritorije i porodice.

Mačka grebanjem komunicira i neguje kandže

Grebanje je još jedan vid obeležavanja teritorije, ali ima i fiziološku funkciju. Mačke grebanjem stimulišu žlezde na šapama koje oslobađaju njihov jedinstveni miris. Istovremeno, tim pokretom održavaju svoje kandže oštrim i zdravim.

Kada grebe, mačka zapravo istovremeno vežba mišiće, smanjuje stres i komunicira putem mirisa. Zbog toga je važno da joj obezbedite grebalicu – posebno mesto gde može da izrazi svoju prirodnu potrebu, a da pri tom ne ošteti vaš nameštaj.

Zašto ponovo obeležava „stari“ prostor?

Ako vaša mačka iznenada počne da ponovo trlja zidove ili grebe stvari koje odavno poznaje, to može biti znak da je osetila miris druge životinje. Čak i ako drugi ljubimac nije ušao u vaš dom, dovoljno je da ste doneli njegov miris na odeći ili obući. Na taj način mačka preventivno reaguje i ponovo označava teritoriju kao svoju.

Ovo ponašanje ne treba kažnjavati, već razumeti. Mačka ne pokušava da napravi nered – ona samo održava svoj osećaj sigurnosti i stabilnosti.



Autor: Jovana Nerić