Da li i mačke treba da se kupaju? Većina vlasnika godinama živi u zabludi

Za razliku od pasa, koji su često nepromišljeni i radoznalo skaču u blato, barice ili smeće, mačke su gotovo opsesivno čiste životinje. One satima brižljivo ližu svoje krzno, uklanjajući prljavštinu i višak masnoće pomoću jezika prekrivenog sitnim kukicama koje deluju kao prirodna četka.

Upravo zbog te navike, mačke retko imaju jak telesni miris i mnogi vlasnici veruju da ih nikada ne treba kupati. Ipak, postoje situacije koje prevazilaze njihove sposobnosti – kada u dodir dođu sa lepljivim, toksičnim ili neprijatnim supstancama koje ne mogu same da uklone, kupanje postaje nužnost. Ignorisanje takvih situacija može dovesti do iritacija, infekcija i ozbiljnijih problema s kožom.

Kada prirodni instinkt zakaže: Signali da vašoj ljubimici treba pomoć u vođenju higijene

Mačke koje su bolesne, gojazne, stare ili imaju povrede često ne mogu da održe higijenu na nivou koji im je prirodan. One više ne uspevaju da dohvate određene delove tela, naročito zadnji deo, gde se može nakupiti masnoća, prljavština i mrtva dlaka. Takvo stanje može izazvati svrab, upale ili neprijatan miris koji ne prolazi.

Tada vlasnik mora reagovati. Pored toga, mačke koje imaju kožne bolesti, buve, gljivice ili parazite zahtevaju posebne tretmane koje propisuje veterinar – uz upotrebu medicinskih šampona i prilagođenih režima kupanja. Kupanje, dakle, nije samo estetsko pitanje, već i važan deo očuvanja zdravlja mačke u određenim okolnostima.

Kako okupati mačku bez stresa i muke?

Kupanje mačke može biti prava umetnost – jer svaka pogrešna reakcija, nagli pokret ili hladna voda mogu izazvati paniku. Zato je ključno stvoriti mirno okruženje: tiha prostorija, mlaka voda i sigurne ruke. Šampon koji se koristi mora biti isključivo namenjen mačkama, jer ljudski ili pseći preparati mogu izazvati jake iritacije i osip. Važno je izbegavati polivanje glave i ušiju, jer su te zone izuzetno osetljive.

Nakon pranja, mačku treba pažljivo umotati u peškir i nežno osušiti, dok je nagrada u vidu poslastice ili maženja obavezna – to je način da poveže iskustvo sa nečim prijatnim, a ne zastrašujućim. Zapamtite, kupanje mačke treba da bude izuzetak, a ne pravilo – i znak da joj pomažete, a ne da joj oduzimate sigurnost.



