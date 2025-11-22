ASA SE VRAĆA KUĆI: Nestala mačka pronađena nakon 10 godina (VIDEO)

Mačka po imenu Asa vraćena je svojim zakonitim vlasnicima posle 10 godina zahvaljujući mikročipu koji je čuvao informacije o njenim vlasnicima u Nju Džerziju, objavio je UPI 21. novembra.

Priča je počela tako što je malo mače pobeglo iz njihovog doma kroz otvoren prozor. Uprkos najboljim naporima porodice — lepljenju flajera, kontaktiranju skloništa i kontaktiranju košnija - dugo nisu mogli da pronađu svog ljubimca.

Međutim, 2025. godine, mačka pronađena na ulici dovedena je u sklonište u Montkleru. Tokom rutinskog pregleda, veterinari su otkrili mikročip. Skeniranje je otkrilo ne samo ime životinje - Asa - već i kontakt informacije njenih vlasnika.

Predstavnici skloništa su odmah kontaktirali porodicu, koja je svih ovih godina gajila nadu u povratak svog ljubimca. Ponovni susret se pokazao posebno emotivnim nakon tako dugog razdvajanja.

Autor: S.M.