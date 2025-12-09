Evo zašto bi svaki novi vlasnik psa bi trebalo da zna i primeni PRAVILO 3-3-3

Na ovaj način ćete pomoći i sebi i vašem ljubimcu.

Kada dovedete psa iz skloništa, to je veliko prilagođavanje i za vas i za vašeg novog krznenog člana porodice. To je uzbudljivo vreme za povezivanje i pripremu za svu ljubav koju ćete deliti. Međutim, ne zaboravite da iznenadna promena može biti previše za njih.

Kako navodi "Good HouseKeeping", osim što ćete se obezbediti najboljim igračkama za pse i udobnim krevetom, morate znati kako zapravo da pomognete svom psu da se prilagodi novom okruženju. Stoga, dobro je poznavati pravilo 3-3-3.

Pravilo 3-3-3 za pse iz azila korisno je pravilo o tome kako smestiti pse u novi dom. Ono opisuje kako provesti prva tri dana, tri sedmice i tri meseca s udomljenim psom kako biste mu pomogli da se privikne na vas i vaš dom.

Obuhvata kada dati psu prostora, kada se fokusirati na povezivanje i kada započeti s osnovnom dresurom.

"Pravilo 3-3-3 pruža smernice za proces udomljavanja i pomaže u osiguravanju lakog prelaza i za psa i za vlasnika. Takođe pomaže u postavljanju realnih očekivanja i sprečava uobičajene greške poput preopterećenja psa", navode stručnjaci iz "Longmont Humane Society-ja".

Iako je ovo pravilo samo smernica, svaki je pas drugačiji i naviknuće se svojim tempom. No, ovo je dobar način na šta se treba fokusirati i kada.

Šta učiniti za prva tri dana

Prva tri dana nakon što psa dovedete u novi dom, fokus bi trebalo da bude na opuštanju. Neka to vreme iskoristi za istraživanje nove okoline, njuškanje svih zanimljivih mirisa i navikavanje na vašu prisutnost.

"Odmah započnite svoju dnevnu rutinu, ali nemojte forsirati interakciju. Postavite svoje granice rano, a da im i dalje date prostora", savetuju stručnjaci iz "Longmont Humane Society-ja".

Da biste to učinili, nemojte preopteretiti psa s previše novih ljudi i osigurajte mu miran i tih prostor u koji se može povući, dok se prilagođava ovoj velikoj promeni.

Tokom tog vremena, vaš pas može biti pod stresom i preopterećen. Može mnogo da spava, skriva ​​se ili ima nezgode sa nuždom. Budite strpljivi i ostanite pozitivni. Pustite psa da dođe k vama kada bude spreman.

Šta učiniti naredne tri sedmice

Naredne tri sedmice bi trebalo da budu posvećene treningu i stvaranju veze s vašim psom. Tokom tog razdoblja vodite svog psa u svakodnevne šetnje i provodite vreme igrajući se.

Podstaknite povezivanje poslasticama, maženjem i igračkama. Počnite navikavati svog psa na boravak u novim okruženjima s vama, poput parka za pse i drugih javnih mesta.

Kako se vaš pas prilagođava novom domu, počeće da se oseća sigurnije i pokazivaće ​​više svoje ličnosti. U ovom trenutku možda testiraju granice, stoga se nemojte obeshrabriti, jer upravo u to vreme mogu početi da se pojavljuju ​​​​poteškoće u ponašanju.

Budite strpljivi i počnite da radite na osnovnoj poslušnosti i osnovnim naredbama poput "sedi", "stani" i "dođi". Kraće sesije treninga su učinkovitije i manje naporne za vašeg psa, stoga provedite samo nekoliko minuta učeći ih naredbama i nagrađujte dobro ponašanje. Pozitivno potkrepljenje i dosledne granice pomoći će vašem psu da napreduje.

Šta učiniti nakon za meseca

Nakon tri meseca, pas bi trebalo da se prilagodi vašem domu. Trebalo bi da od vas traži vođstvo i da se oseća prijatno istražujući nove ili zastrašujuće stvari uz vašu podršku, jer se s vama oseća sigurno.

Vodite ih u park, vozite se automobilom i pustite ih da komuniciraju s drugim psima i ljudima, a pritom vodite računa o njihovim jedinstvenim ličnostima i ograničenjima sa strancima. To će vam pomoći u izgradnji samopouzdanja i jačanju veze.

Nastavite pojačavati njihovu dresuru i druženje, kao i svoje granice i rutine. Do tada biste i vi i vaš pas trebalo međusobno da se razumete i osećat kao kod kuće.

Ako vašem psu treba malo više vremena da se oseća prijatno, ne brinite. Psima koji dolaze iz izazovnih sredina može trebati više vremena od samo tri meseca da se priviknu na svoj novi dom i to je sasvim normalno.

Autor: S.M.