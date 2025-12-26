Zašto mačka odbija da jede? Razlog može da bude potpuno neočekivan

Brkovi kod mačaka često se pogrešno doživljavaju kao simpatičan detalj izgleda, ali u stvarnosti oni imaju ključnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju ovih životinja. U pitanju su izuzetno osetljivi senzori koji mački pomažu da razume prostor oko sebe, proceni udaljenost predmeta i bezbedno se kreće, naročito u mraku. Kada su stalno izloženi dodirima i pritiscima, mogu postati izvor nelagodnosti i stresa.

Sve češće se govori o fenomenu koji se naziva „zamor brkova“, a koji se najčešće primećuje tokom hranjenja. Iako nije zvanično priznat kao bolest, ovaj problem se povezuje sa promenama u ponašanju mačke koje vlasnici ne bi smeli da ignorišu. Nervozno ponašanje, odbijanje hrane ili jedenje sa poda često su prvi znak da nešto nije u redu

Zašto brkovi kod mačke nisu ukras već jedan od najvažnijih senzora?

Brkovi, odnosno vibrise, predstavljaju specijalizovane dlake koje su duboko usađene u kožu i povezane sa velikim brojem nervnih završetaka. Zahvaljujući toj strukturi, svaki dodir brkova šalje signal direktno u mozak, omogućavajući mački da „oseti“ prostor čak i kada ga ne vidi. Ova sposobnost je posebno važna u uslovima slabog osvetljenja ili u potpunom mraku.

Putem brkova mačka procenjuje širinu prolaza, udaljenost prepreka i kretanje vazduha, što joj pomaže u lovu, igri i kretanju kroz dom. Zbog toga su brkovi izuzetno osetljivi i ne podnose konstantnu iritaciju. Kada su stalno u kontaktu sa tvrdim ivicama, poput zidova posude za hranu, mozak prima previše informacija u kratkom vremenu.

Kod pojedinih mačaka ovaj stalni priliv signala može dovesti do senzornog preopterećenja. Umesto da im pomažu, brkovi tada postaju izvor nelagodnosti, što se najčešće manifestuje kroz promene u ponašanju tokom hranjenja ili u stresnim situacijama.

Kako nastaje zamor brkova i zašto se najčešće primećuje tokom hranjenja?

Zamor brkova se najčešće dovodi u vezu sa uskim i dubokim posudama za hranu i vodu. Tokom svakog zalogaja, brkovi dodiruju ivice posude, što dovodi do konstantne stimulacije senzora. Kod osetljivijih mačaka to može izazvati neprijatnost i frustraciju.

Mačka tada može početi da vadi hranu iz posude i jede je sa poda, da se okreće dok jede ili da deluje nervozno i napeto. U domaćinstvima sa više ljubimaca, ovakvo stanje može dodatno povećati razdražljivost i agresiju tokom obroka.

Važno je naglasiti da zamor brkova nije bolest i da ga ne izazivaju infekcije ili fizička oštećenja. Ipak, slični simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme, poput bola u ustima, problema sa zubima ili unutrašnjih oboljenja, zbog čega je važno pratiti opšte stanje mačke.

Evo šta vi kao vlasnik treba da uradite

Najefikasniji način da se smanji nelagodnost jeste prilagođavanje opreme za hranjenje. Plitke i široke posude omogućavaju mački da jede bez stalnog dodira brkova sa ivicama, čime se smanjuje senzorni pritisak. Mnoge mačke bolje prihvataju obične tanjire ili posebno dizajnirane posude koje su prilagođene njihovim potrebama.

Ako u domu ima više mačaka, preporučuje se obezbeđivanje odvojenih i mirnih mesta za hranjenje. Na taj način se smanjuje dodatni stres i pritisak tokom obroka.

Autor: Jovana Nerić