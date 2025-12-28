Komšije se neće buniti: Četiri rase pasa koje su savršene za stan i retko prave buku

U urbanim sredinama, gde su zidovi tanki, a komšije često netolerantne na buku, izbor psa koji ne laje previše može biti ključan za kvalitetan suživot. Tihe male rase pasa idealne su za one koji žele ljubimca, ali bez konstantne buke koja može izazvati stres i vlasnicima i okolini.

Važno je naglasiti da ne postoji pas koji je potpuno nem. Svaki pas će se oglasiti ako je uplašen, uznemiren ili ako oseti opasnost. Međutim, razlika je u učestalosti i intenzitetu – neke rase znaju kada treba da „govore“, a kada da ćute, što ih čini savršenim izborom za miran dom.

Basenji

Basenji je širom sveta poznat kao pas koji ne laje, što ga čini posebno zanimljivim izborom za ljubitelje tišine. Zbog specifične građe grkljana, basenji ne proizvodi klasičan lavež, ali zato ume da ispušta neobične zvuke nalik jodlovanju ili tihom zavijanju.

Ova rasa je inteligentna, nezavisna i smirena, ali zahteva aktivnog vlasnika koji može da isprati njen energetski nivo. Basenji nije bučan pas, ali jeste snažne ličnosti.

Border terijer

Iako terijeri često važe za glasne pse, border terijer je izuzetak. Ova rasa je znatno tiša od ostalih terijera i retko laje bez razloga. Izuzetno je odan, privržen i hrabar, a najbolje se ponaša kada ima dovoljno fizičke aktivnosti i mentalnih izazova.

Border terijer voli blisku saradnju sa ljudima i najmirniji je kada je deo porodice, što značajno smanjuje potrebu za lajanjem.

Japanski čin

Japanski čin je sićušan, elegantan i izuzetno tih pas koji gotovo nikada ne laje, čak ni kada je uzbuđen. Ova rasa obožava da provodi vreme u krilu vlasnika i poznata je po nežnoj, plemenitoj prirodi.

Japanski čin je razigran, ali nenametljiv, a glas koristi samo kada je usamljen ili anksiozan, zbog čega mu je potrebna stalna pažnja i osećaj sigurnosti.

Mops

Mops je omiljena porodična rasa koja se odlikuje prilagodljivošću i prijateljskim karakterom. Iako ne laje često, mops je poznat po frktanjem, šmrkanjem i drugim zvucima karakterističnim za brahiocefalične pse.

Uprkos tome, smatra se tihim psom koji retko koristi lavež. Veseo, šarmantan i privržen, mops se lako uklapa u miran dom i uživa u društvu ljudi svih uzrasta.



Autor: Jovana Nerić