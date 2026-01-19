Mačka vas ignoriše i beži? Evo kako da osvojite njenu naklonost uz par trikova

Mačke važe za misteriozna, nezavisna i često „hladna“ bića, ali istina je da one veoma jasno pokazuju kako se osećaju – samo što ljudi često ne znaju da čitaju njihove signale.

Kada vas mačka izbegava, krije se ispod kreveta ili reaguje nervozno na vaše dodire, to ne znači da vas ne voli, već da se ne oseća bezbedno ili shvaćeno.

Prepoznajte kako se vaša ljubimica oseća

Mjaukanje i predenje čine samo mali deo mačije komunikacije. Mnogo važnije su sitne telesne promene koje mačka koristi kako bi pokazala raspoloženje. Prijateljski nastrojena mačka ima rep podignut sa blago savijenim vrhom, zenice u obliku badema i uši okrenute napred. Takva mačka će vam sama prići, trljati se o noge ili vas posmatrati bez napetosti.

S druge strane, okrugle zenice, brzo mrdanje repa, uši povijene unazad i izbegavanje kontakta jasni su znakovi da mačka želi mir. Ignorisanje ovih signala najčešće dovodi do toga da se mačka povuče, postane nervozna ili čak reaguje ugrizom ili grebanjem.

Greške koje ljudi prave iz ljubavi, a koje mačke ne podnose

Najčešći razlog narušenog odnosa između čoveka i mačke jeste tretiranje mačke kao plišane igračke. Hvatanje, podizanje, grljenje i maženje u pogrešnom trenutku kod mačaka izaziva stres i osećaj ugroženosti. Kada mačka šalje signale da joj je dosta, a vi to ignorišete, ona će pokušati da pobegne ili da vas upozori agresivnim ponašanjem.

Mačke posebno ne vole iznenadne pokrete, glasne tonove i direktan, uporan kontakt očima, koji u njihovom svetu predstavlja pretnju. Što ih više jurite i insistirate na pažnji, to će vas više izbegavati.

Provereni trikovi kojima možete „kupiti“ mačju naklonost

Ako želite da vas mačka prihvati, ponašajte se kao gost u njenom svetu. Izbegavajte direktan pogled u oči i umesto toga koristite sporo treptanje, koje mačke doživljavaju kao znak poverenja. Imitiranje njenog ponašanja – pogled pa skretanje pogleda – dodatno gradi osećaj sigurnosti.

Pustite mačku da ona prva dođe do vas i uvek poštujte njen lični prostor. Maženje treba da bude kratko i na pravim mestima: glava, vrat i ramena su sigurne zone, dok stomak gotovo uvek predstavlja „zabranjenu teritoriju“. Hrana i poslastice su snažan saveznik, ali se koriste pametno – kao način povezivanja vašeg prisustva sa pozitivnim iskustvom.

Tihi govor, smireni pokreti i strpljenje često su ključni faktori koji prave razliku između mačke koja vas izbegava i one koja vam se rado vraća u krilo.

