Kako da vaša kućna maca živi dugo, zdravo i srećno? Ovo su zlatna pravila brige o mačkama!

Uz pravilnu ishranu, ljubav i malo pažnje, domaće mačke mogu doživeti i duboku starost – evo kako da im to omogućite.
Mačke su nežna, ali i izuzetno otporna bića koja, kada žive u domu, mogu imati znatno duži i kvalitetniji život nego one koje borave napolju. Dok ulične mace često žive svega nekoliko godina, kućne mačke u proseku žive od 12 do 18 godina, a nije retkost da uz dobru negu dožive i 20 godina ili više.
Ako želite da vaša ljubimica ostane zdrava, vitalna i razigrana što duže, obratite pažnju na sledeće stavke:
Kvalitetna ishrana je osnova zdravlja
Birajte hranu prilagođenu uzrastu, težini i zdravstvenom stanju mačke. Sveža voda mora uvek biti dostupna, a preterano davanje poslastica treba izbegavati, jer gojaznost može ozbiljno skratiti životni vek mace.
Redovne posete veterinaru – i kada nema simptoma
Preventivni pregledi, vakcinacije i zaštita od parazita ključni su za dug i zdrav život. Mačke često vešto skrivaju bol, pa su redovne kontrole od presudne važnosti.
Mentalna i fizička aktivnost
Iako važe za mirne životinje, mačkama je potrebna svakodnevna igra. Grebalice, igračke i interakcija sa vlasnikom sprečavaju dosadu, stres i gojaznost.
Higijena i nega dlake
Redovno četkanje smanjuje stvaranje dlakavih kuglica, podstiče cirkulaciju i jača vezu između mace i vlasnika. Čista posuda za pesak takođe je veoma važna za zdravlje urinarnog trakta.
Ljubav i mirno okruženje
Mačke su osetljive na stres. Stabilna rutina, miran dom i puno pažnje doprinose njihovom psihičkom, ali i fizičkom zdravlju.
Briga o mački nije komplikovana, ali zahteva posvećenost. Uz pravilnu negu, vaša kućna maca može biti verni saputnik dugi niz godina – zdrava, zadovoljna i voljena.
Autor: S.Paunović