Sedam znakova da vas pas VOLI

Psi možda ne govore, ali kroz ovih sedam znakova jasno poručuju koliko vas vole i koliko ste im važni!

Svaki vlasnik psa se bar jednom zapitao šta njegov ljubimac zapravo oseća prema njemu. Iako naučnici još istražuju da li psi osećaju ljubav na način sličan ljudima, brojna ponašanja pokazuju da vas vaš pas doživljava kao člana svoje porodice.

Prvo, ako vas pas često gleda pravo u oči, to je više od obične pažnje – dokazano je da tada i kod psa i kod vlasnika raste nivo oksitocina, hormona ljubavi.

Takođe, pas koji sedi pored vrata i čeka vaš povratak, ne radi to iz dosade ili zbog gladi, već iz čiste emocionalne privrženosti.

Ako vas svaki put pozdravi s veseljem, skače, maše repom ili "priča", to je znak da ste mu jako važni.

Neki psi čak odbijaju da jedu ili piju dok niste kod kuće – to pokazuje koliko im nedostajete.

Prate vas po kući? To nije samo znatiželja, već način da smanje stres – vaša blizina ih smiruje.

Isto važi i za pse koji spavaju što bliže vama, bilo u krevetu, na kauču ili uz vaša stopala – osećaju se sigurno uz vas.

Na kraju, kad je pas pod stresom, potražiće vas – nasloniti se na vas ili vas dodirnuti. Time pokazuje da vas smatra svojom sigurnom zonom.

Psi možda ne govore, ali kroz ovih sedam znakova jasno poručuju koliko vas vole i koliko ste im važni – ne samo kao vlasnik, već kao član njihovog "čopora".

Autor: S.M.